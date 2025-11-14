L’influencer Diana Areas muore cadendo da un palazzo in Brasile: poco prima era in ospedale con tagli sul corpo

Una influencer, che vantava più di 200mila follower su Instagram, è morta precipitando da un edificio a Campos dos Goytacazes, a nord-est di Rio de Janeiro, in Brasile. La vittima è Diana Areas. Sono in corso gli accertamenti del caso.

Dalla pagina Instagram di Diana Areas

Diana Areas, una influencer che vantava più di 200mila follower su Instagram, è morta precipitando da un edificio a Campos dos Goytacazes, a nord-est di Rio de Janeiro, in Brasile.

Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, la donna, 39 anni, era stata trovata alle 6.30 del mattino con tagli su tutto il corpo. Subito è stata trasferita in ospedale in "condizioni moderate", ma poco dopo sarebbe fuggita via dal reparto e sarebbe tornata a casa. Secondo quanto riportato da NeedToKnow, successivamente è stata trovata morta dopo essere caduta dalla cima del palazzo. La polizia civile sta indagando sulla causa della sua morte e il cadavere è stato portato in rianimazione.

Diana Areas era una influencer conosciuta, condivideva sulle sue pagine social video su allenamenti e alimentazione equilibrata. Ha anche partecipato a diverse competizioni di bodybuilding. Il suo ultimo post risaliva a cinque giorni fa ed ora si sono aggiunti tantissimi messaggi di cordoglio da parte dei suoi fan. Tra questi, "non posso credere che tu te ne sia andata. Riposa in pace, bellezza". Un altro: "Mi dispiace, ma non avremo più il tuo genio!". E ancora: "Per chi non l'avesse mai sperimentato, Diana non era solo bella, atleta e nutrizionista, era anche una super mamma e troppo intelligente!". "Non ci posso credere", ha commentato qualcun altro.

Non è l'unico caso di influencer morto. L'influencer culinario Michael Duarte è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dalla polizia intervenuta in risposta a una chiamata al 911 riguardante un "soggetto di sesso maschile armato di coltello che si comportava in modo anomalo": la tragedia lo scorso 8 novembre a Castroville, in Texas. Secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Medina, i colpi sono partiti dopo che l'influencer "si è lanciato contro il vice sceriffo urlando: ‘Ti ucciderò‘". Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.