Leopardo fugge dal recinto e aggredisce dipendente di uno zoo a Gerusalemme: morto il 36enne Uriel Nuri

Un dipendente del Tisch Family Biblical Zoo di Gerusalemme è morto dopo essere stato attaccato da un leopardo fuggito dal suo recinto. La vittima si chiamava Uriel Nuri, 36 anni. È deceduto a causa delle ferite inflitte dall’animale. La polizia indaga per fare chiarezza sulle cause dell’accaduto.

È deceduto nella mattinata di oggi, venerdì 1 agosto, a causa delle ferite inflitte dall'animale. Lo zoo sta collaborando con la polizia israeliana che ha avviato un'indagine.

L'obiettivo è ricostruire l'accaduto: capire come il felino sia riuscito a fuggire dal suo recinto e raggiungere il luogo dove lavorava il 36enne. Lo zoo è stato chiuso ai visitatori.

Subito dopo l'attacco, Nuri è stato trasportato d'urgenza all'ospedale universitario Hadassah di Ein Kerem, dopo aver riportato gravi ferite nella parte superiore del corpo.

"Dopo prolungati tentativi di rianimazione, il team è stato costretto a dichiararne il decesso. – hanno fatto sapere dall'Hadassah Medical Center, citato dalla Bbc – Il personale dell'ospedale è vicino alla famiglia in questo momento difficile e condivide il loro dolore."

Come si legge sulla sua pagina Instagram, Nuri era a capo del team che si occupava dei carnivori. Sui social pubblicava spesso video del suo lavoro.

"Il tragico evento si è verificato questa mattina, quando durante un'attività di routine che doveva essere parte di un tour dietro le quinte per i visitatori dello zoo. – fa sapere lo zoo in un comunicato – L'animale è riuscita a fuggire dal recinto, è entrato nel cortile interno e ha attaccato uno dei dipendenti dello zoo"

"In nessun momento si è verificato un pericolo fisico per i visitatori, che erano protetti dietro una vetrata. – aggiunge – Con l'aiuto della polizia israeliana stiamo conducendo un'indagine completa per capire come il leopardo sia riuscito a scappare".

Il quotidiano israeliano Haaretz ha riferito che lo zoo sta cercando anche di verificare se la porta del recinto possa essersi allentata: "Il dolore dei colleghi è immenso, i nostri cuori sono rivolti alla famiglia di Uriel".

Lo zoo ospita decine di specie animali. Come suggerisce il nome, si concentra in particolare sugli animali che compaiono nella Bibbia, così come su specie in via di estinzione provenienti da tutto il mondo.