Le infila un fazzoletto in bocca, poi la strangola per rubarle i soldi. Ora la scoperta choc Il fratello di Lesley Pearson 74enne britannica che viveva in una villa ad Algar, in Andalusia, ha scoperto grazie all’esame del dna che lui e sua sorella morta assassinata avevano padri diversi…

A cura di Biagio Chiariello

Prima l'ha uccisa, infilandole un fazzoletto in bocca per impedirle di respirare. Quindi le ha rubato i soldi. Infine l'ha gettata in un fosso e ha ricoperto il corpo di calce viva. È morta così nel luglio 2019 Lesley Pearson 74enne britannica che viveva in una villa ad Algar, in Andalusia, in Spagna. L’assassino, un giardiniere 45 enne, è stato condannato lo scorso dicembre a 12 anni di carcere, ma solo negli ultimi giorni è venuto alla luce un segreto di famiglia che ha sconvolto ulteriormente i parenti in lutto. Il fratello di Lesley, Steve Ramsbottom, ha rivelato, riporta il Sun, che gli inquirenti hanno scoperto attraverso il dna che lui e sua sorella avevano padri diversi.

L'uomo ha ammesso di aver subito il colpo dopo aver scoperto che sua sorella Lesley era in realtà solo la sua sorellastra. "Il corpo di Lesley era in avanzato stato di decomposizione così la polizia spagnola che stava cercando di identificare il cadavere mi ha chiesto un campione di dna, come fratello e unico parente in vita. Il test però – ha spiegato l'uomo – ha mostrato che avevamo padri diversi! Non riuscivo a credere a quello che stavo ascoltando". Steve, 74enne padre di due figli, vive a Rossendale, nel Lancashire e quando ha saputo della morte della sorella ha preso subito un aereo per la Spagna. "All'arrivo ho chiesto se potevo vedere Lesley, ma mi hanno detto che il corpo era irriconoscibile. Mi hanno chiesto quindi se potevano fare un tampone del dna e ho subito accettato" ha detto il fratello della vittima.

I vari esami ai quali si è sottoposto hanno mostrato chiaramente che i due avevano genitori diversi. "Sia mia madre che mio padre – ha aggiunto Steve Ramsbottom – erano morti e non c'era più nessuno a cui chiedere. Mio padre, Stan, ha combattuto nella seconda guerra mondiale e non è tornato a casa fino al giugno 1945. Lesley è nata il 4 aprile 1945. Papà non era tornato a casa nel frattempo, ma nessuno aveva collegato i fatti. Mai in mille anni nessuno di noi aveva sospettato una cosa del genere. Semplicemente crescendo non abbiamo fatto due più due e non è mai venuto in mente né a me né a Les" ha concluso.