Lancio multiplo di missili balistici dalla Corea del Nord durante esercitazioni tra Usa e Seul

A cura di Antonio Palma

La Corea del Nord ha effettuato un lancio multiplo di missili balistici oggi, lunedì 10 marzo, sparando una serie di razzi verso il Mar Giallo. Lo comunicano le autorità della Corea del Sud che monitorano costantemente lo spazio aereo tra i due Paesi. “Lunedì la Corea del Nord ha lanciato numerosi missili balistici non identificati verso il Mar Giallo” ha affermato l'esercito sudcoreano, assicurando di aver rafforzato la sorveglianza e mantenuto una posizione di piena prontezza in stretta collaborazione con gli Stati Uniti.

Anche se il lancio di missili balistici verso il mare da parte di Pyongyang non è nuovo, appare evidente che sia ancora una volta una risposta proprio agli Usa e a Seul che nelle stesse ore avviavano una nuova campagna di esercitazioni militari congiunte nella zona. Il lancio dei missili è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì ora locale, la mattinata di oggi in Italia.

L’ufficio del capo di stato maggiore sud coreano ha affermato di aver rilevato il lancio dalla provincia di Hwanghae, nel Nord, intorno alle 13:50, ma non ha fornito ulteriori dettagli su quantità esatta e sul tipo di missili usati dalla Corea del nord.

Il lancio dei missili balistici è avvenuto poche ore dopo che gli Stati Uniti e la Corea del Sud avevano dato il via alle consuete esercitazioni congiunte annuali su larga scala che sono scattate nella mattinata locale, la notte in Italia, e che dureranno undici giorni. I missili sono stati lanciati da una zona interna della provincia di Hwanghae e si sono schiantati in mare senza nessuna danno.

Pyongyang considera da tempo le esercitazioni sud coreane e statunitensi come una provocazione. La scorsa settimana, Kim Yo Jong, la potente sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un, ha messo in guardia contro ulteriori "provocazioni" in risposta allo spiegamento di una portaerei da parte degli Stati Uniti in Corea del Sud.

Lunedì mattina, prima dei lanci, il quotidiano del partito unico nordcoreano ha criticato l'esercitazione Freedom Shield tra Stati Uniti e Corea del Sud definendola una "prova di guerra aggressiva e conflittuale".