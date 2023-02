“Il Pacifico diventerà il nostro poligono di tiro”, le minacce della sorella di Kim in Corea Affermazioni che arrivano accompagnate da un nuovo lancio di missili da parte del regime di Pyongyang che anche nella mattinata di lunedì ha proseguito i suoi test missilistici lanciando due razzi verso il mar del Giappone,

A cura di Antonio Palma

"Con il nostro arsenale potremmo trasformare il Pacifico in un poligono di tiro", così Kim Yo-jong , la potente sorella del leader nord coreano Kim Jong-un, ha minacciato gli Usa e i sui alleati a cominciare dalla Corea del Sud incolpando gli statunitensi di volere una escalation nella regione. Affermazioni che arrivano accompagnate da un nuovo lancio di missili da parte del regime di Pyongyang che anche nella mattinata di lunedì ha proseguito i suoi test missilistici lanciando due razzi verso il mar del Giappone, al largo della sua costa orientale.

È solo l'ultimo atto di sfida della Corea del nord che da mesi ormai sta testando i suoi razzi e appena due giorni fa ha lanciato un nuovo missile balistico intercontinentale. Quest'ultimo atto aveva scatenato la reazione congiunta da parte di Stati Uniti e Corea del Sud con esercitazioni aeree nella zona che hanno infiammato la sorella del leader supremo di Pyongyang.

La sorella di Kim Jong-un, ha messo in guardia i rivali dall'aumento della presenza di risorse strategiche statunitensi nella penisola coreana ma il lancio di missili di oggi in realtà ha ottenuto l'effetto opposto. "La frequenza dell'utilizzo del Pacifico come poligono di tiro dipende dal carattere dell'azione delle forze statunitensi" ha dichiarato Kim Yo-jong, secondo quanto riportano i media statali locali.

Il capo del partito al governo in Corea del Sud però ha sostenuto che le continue provocazioni di Pyongyang non faranno altro che rafforzare le richieste della Corea del Sud di sviluppare un proprio arsenale nucleare deterrente, una mossa che aumenterebbe drammaticamente le tensioni nella penisola. "La Corea del Sud ha una chiara opzione per contrastare il continuo sviluppo di missili balistici e armi nucleari da parte del Nord" ha dichiarato. In effetti c'è un forte sostegno pubblico in Corea del Sud alle armi nucleari che va di pari passo con la crescente preoccupazione per lo sviluppo di armi di distruzione di massa da parte della Corea del Nord.

Stesse spinte al riarmo anche in Giappone che si vede direttamente colpito. "La serie di azioni della Corea del Nord, compresi i ripetuti lanci di missili balistici, minacciano la pace e la sicurezza del Giappone, della regione e della comunità internazionale", ha affermato il ministero della Difesa giapponese che sempre Domenica ha avviato esercitazioni congiunte con gli Usa.