Corea del nord lancia nuovo missile balistico: paura in Giappone, scatta l’allerta per i residenti L’allerta è scattata nelle prime ore di giovedì quando il Giappone ha emesso un avviso per i residenti della regione settentrionale di Hokkaido chiedendo di trovare un rifugio, prima di dichiarare il cessato allarme.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Sono stati momenti di paura in Giappone dove le autorità locali hanno lanciato una allerta, invitando i residenti di alcune province a trovare un rifugio dopo che la Corea del nord ha lanciato un nuovo missile balistico finito pii nel Mare del Giappone, al largo dell'isola di Hokkaido. L’allerta è scattata nelle prime ore di giovedì quando il Giappone ha emesso un avviso di allerta per i residenti della regione settentrionale di Hokkaido.

"Evacuare immediatamente. Evacuare immediatamente", ha annunciato il governo in un avviso, invitando i residenti a trovare rifugio all'interno di edifici, prima di dichiarare il cessato allarme spiegando che il missile non è caduto all'interno del territorio del paese e non era più una minaccia per i residenti.

Il lancio effettuato da Pyongyang è solo l'ultimo di una serie di test sulle armi balistiche condotte dalla Corea del Nord, che quest'anno ha già lanciato diversi dei suoi più potenti missili balistici intercontinentali. La zona di lancio è sempre la costa orientale che sfocia sul mare del Giappone dove la tensione e i timori per un incidente sono sempre più alti.

Secondo la corea del Sud, il missile lanciato oggi sarebbe un test per un nuovo vettore. Per i militari di Seul, i nordcoreani potrebbero aver utilizzato combustibile solido avanzato che rappresenterebbe una potenziale svolta tecnica per i programmi di armi vietati di Pyongyang.

Tutti i missili balistici intercontinentali conosciuti di Pyongyang infatti sono a combustibile liquido ma quelli a combustibile solido sono in cima alla lista dei desideri del leader Kim Jong Un che nei giorni scorsi ha detto di voler potenziare il suo arsenale nucleare in modi più "pratici e offensivi".

Giovedì l'esercito di Seoul ha dichiarato di aver rilevato un missile balistico a "medio raggio o più lungo" lanciato su una traiettoria verso l'alto e non verso l'esterno dall'area di Pyongyang alle 07.23, ora locale, che ha volato per 1.000 km. Gli Stati Uniti hanno affermato di "condannare fermamente" la Corea del Nord per il test di quello che ha descritto come un "missile balistico a lungo raggio".