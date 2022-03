Lancia il cane del compagno dal settimo piano durante una lite e lo uccide: ora è in carcere I fatti sono avvenuti domenica nello Stato USA della Florida. La 46enne Shelley Vaughn, che è fuggita dopo l’aggressione, ora rischia fino a 5 anni di reclusione.

A cura di Biagio Chiariello

Una donna americana ha lanciato un cane di razza carlina dal settimo piano del palazzo in cui viveva, causandone la morte. Per questo motivo Shelley Vaughn, 46 anni, è stata condannata al carcere. Gli ufficiali di Clearwater, in Florida, sono stati chiamati all'880 di Mandalay Avenue poco prima di mezzogiorno di domenica 27 febbraio dopo che Eric Adeson ha segnalato che la donna con la quale usciva da diversi mesi, aveva appena lanciato il suo carlino, Bucky, 3 anni, dal balcone del settimo piano durante un litigio. La 46enne avrebbe inoltre buttato giù anche il cellulare dell'uomo e le chiavi di casa, oltre a colpirlo, prima di uscire dall'appartamento e far perdere le proprie tracce. Dopo l'arrivo della polizia, il cane è stato trovato senza vita sul marciapiede sotto il balcone.

Shelley Vaughn è in carcere

In un post di Facebook, condiviso lunedì 28 febbraio, un portavoce del dipartimento di polizia di Clearwater (CPD) ha dichiarato: "Gli sforzi per localizzare Shelley Vaughn, che vive nello stesso complesso condominiale della vittima, non hanno avuto successo domenica. È stata localizzata questo pomeriggio e messa agli arresti". Gli agenti hanno quindi incriminato la donna per crudeltà sugli animali aggravata, atti vandalici e violenza domestica. Attualmente si trova nella prigione della contea di Pinellas.

Cosa rischia la donna

Secondo lo studio legale Goldman Wetzel, le pene per i maltrattamenti sugli animali variano a seconda della gravità delle ferite o del fatto che l'animale sia stato ucciso. In Florida, la crudeltà sugli animali è considerata reato di primo grado. La pena detentiva massima per crudeltà aggravata sugli animali è di cinque anni di reclusione, mentre la multa più alta che può essere inflitta è di $ 10.000.