Chi è Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo e ora in fuga dal carcere Si cerca Andrea Cavallari, il 26enne detenuto uscito con un permesso per discutere la tesi di laurea all'Università di Bologna ma è poi fuggito. Si trova in carcere perché ritenuto membro della banda responsabile della strage alla discoteca di Corinaldo.

A cura di Giorgia Venturini

Andrea Cavallari è il 26enne latitante da giovedì scorso. Era uscito dal carcere con un permesso per andare a discutere la tesi di laurea in Scienze Giuridiche con specializzazione in Consulente del lavoro e delle relazioni aziendali all'Università di Bologna, dove si era iscritto tre anni prima. Dopo la proclamazione avrebbe fatto una festa con la sua famiglia e – secondo il permesso del Tribunale di Sorveglianza – alle 18 doveva rientrare in carcere ma non lo ha fatto. Quando sarebbe rimasto solo con la fidanzata è fuggito. Non si sa però che ruolo abbia la ragazza nella sua latitanza, sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Ma chi è Andrea Cavallari? Perché si trovava in carcere?

Andrea Cavallari è stato condannato a 11 anni e 10 mesi ed era nel carcere di Bologna perché ritenuto membro della banda criminale che la notte tra il 7 e l’8 dicembre di sette anni fa aveva spruzzato spray al peperoncino nella discoteca Lanterna Azzurra a Corinaldo, in provincia di Ancona, prima dell'esibizione di Sfera Ebbasta. Fu una strage: nella calca di uscire il prima possibile morirono cinque ragazzi minorenni e una mamma di 39 anni. I feriti furono 59.

Per Cavallari erano scattate le manette qualche mese dopo, nell'agosto del 2019. Con lui anche gli altri sei membri del gruppo criminale "esperto" in rapine: i componenti all'epoca dei fatti avevano tra i 19 e i 22 anni ed erano tutti della Bassa Modenese. Sono stati accusati a vario titolo di omicidio preterintenzionale plurimo, furto, rapina e lesioni personali per i tragici eventi della discoteca. Venne coinvolto anche un ricettatore di 65 anni che decise di patteggiare la pena. Mentre per un ottavo ragazzo, che farebbe parte anche lui dalla banda, lo scorso 2 luglio è arrivata una condanna a 10 anni e 5 mesi già inflitta in primo grado con rito abbreviato. Adesso è tempo di cercare Andrea Cavallari: le indagini sono affidate alla polizia penitenziaria.