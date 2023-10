Ladra rovina nozze, si imbuca ai matrimoni e ruba i regali degli sposi: già arrestata in 3 stati Usa Sandra Lynn Henson, una 56enne del Mississippi, è stata soprannominata “wedding crasher” ossia una rovina matrimoni. Questo perché nel corso degli anni si è resa protagonista di una serie di furti durante numerose cerimonie. La donna è stata arrestata più volte ma ha sempre proseguito nelle sue imprese.

Una donna originaria del Mississippi, negli Stati Uniti, è stata soprannominata "wedding crasher", ossia una rovina matrimoni, essendo stata arrestata più volte in seguito a numerosi furti avvenuti durante dei matrimoni in Alabama e in altri stati. Lo riferisce l'emittente televisiva Memphis ABC24.

Il suo nome è Sandra Lynn Henson, una donna di 56 anni, alla quale sarebbero stati imputati ben 9 furti avvenuti durante diversi banchetti. Quest'ultima di recente sarebbe caduta nuovamente in tentazione: stavolta il furto è avvenuto nel suo stato d'origine e a confermarlo sono state le autorità della contea di Pontotoc.

Come riferisce AL.com, gli sceriffi infatti hanno dichiarato che "la signora Henson è stata arrestata lo scorso sabato durante un matrimonio al quale non era stata invitata". La 56enne è stata accusata di furto, violazione di domicilio nonché di disturbo alla quiete pubblica. Quanto agli oggetti che sarebbero stati rubati però non è emerso alcun dettaglio.

Inoltre, sempre secondo il dipartimento dello sceriffo, non è la prima volta che Henson si imbuca a un matrimonio e viene scoperta. "Era stata già arrestata in Alabama e in Tennessee, prima che nel Mississippi" spiegano le autorità, aggiungendo: "Durante i festeggiamenti la donna ha sottratto del denaro e delle carte di credito dalle borse degli invitati".

Già nel 2017, dopo un furto avvenuto sempre durante un matrimonio, la signora fu accusata di esserne responsabile e per questo motivo arrestata. Tra il 2018 e il 2019, il suo comportamento era già recidivo e ciò la portò a scontare una condanna a cinque anni di detenzione, durante i quali la donna chiese comprensione in merito a una serie di ipotetici problemi di salute mentale.

In quell'occasione il giudice dichiarò che se era stata abbastanza sana mentalmente da andare ai matrimoni lo era anche per andare in carcere. La donna negli anni però è sempre stata rilasciata. A dimostrarlo è un database del Dipartimento penitenziario del Mississippi, dove si osserva che Sandra Lynn Henson sarebbe dovuta rimanere dietro le sbarre fino a gennaio 2025. Ma al contempo non vi è presente alcuna data che indichi quando o perché sia stata rilasciata.