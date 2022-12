La tempesta del secolo causa 50 morti in Usa: si scava tra la neve in cerca di persone, auto per auto “È stato semplicemente orrendo, ed è stato orrendo per 24 ore di fila” ha dichiarato dirigente della contea di Erie, una delle più colpite dove si registrano almeno 27 morti. I soccorsi hanno dovuto scavare tra la neve a mano e andare da macchina a macchina in strada, controllando la presenza di persone all’interno.

A cura di Antonio Palma

Oltre 50 morti accertati ma con un bilancio destinato a salire ancora nelle prossime ore, è il drammatico risultato della devastante bufera di neve che sta imperversando nel nord est degli Stati Uniti, interessando in particolare lo Stato di New York.

"È stato semplicemente orrendo, ed è stato orrendo per 24 ore di fila" ha dichiarato dirigente della contea di Erie, una delle più colpite dove si registrano almeno 27 morti.

Nell’area le temperature hanno toccato i meno 48 gradi e la bufera ha imperversato per oltre 35 ore, tanto che in molti l’hanno già ribattezzata “la tempesta del secolo”. Condizioni estreme che hanno bloccato persino i mezzi di soccorso impiegati proprio in simili situazioni.

Camion spazzaneve e spargi sale infatti sono rimasti bloccati a loro volta nella neve, rendendo di fatto impraticabile qualsiasi strade piccola o grande. Di conseguenza chiunque sia rimasto bloccato in auto in strada ha avuto l’unica possibilità di tornare a casa a piedi con temperature ben oltre sottozero.

Bloccato anche il trasporto in ospedale di chi aveva bisogno di cure mediche urgenti. Non a caso tra i morti figurano anche molte persone colpite da infarto e impossibilitate a raggiungere un ospedale.

Dei 27 decessi segnalati nella contea di Erie, tre sono stati attribuiti a un ritardo dei soccorsi medici, mentre altri hanno coinvolto persone che erano fuori, in auto, senza riscaldamento.

Le condizioni sono migliorate solo lunedì, rendendo più facile per le squadre di soccorso raggiungere centinaia di persone bloccate ad esempio a Buffalo. Tecnici e soccorritori però stanno lavorando da ormai da giorni in condizioni al limite dell'impossibile.

I soccorsi hanno dovuto scavare tra la neve a mano e andare da macchina a macchina in strada, controllando la presenza di persone all’interno. "Abbiamo decine e decine di veicoli che sono stati abbandonati in strada durante la tempesta", ha affermato il governatore di New York Kathy Hochul.

Poiché la tempesta ha causato black out elettrici diffusi, molti hanno dovuto affrontare condizioni difficili anche nelle proprie abitazioni. "Ci sono molte persone che sono rimaste senza elettricità nelle loro case da venerdì, lo sappiamo", ha detto il sindaco di Buffalo.

Molte città e paesi rimangono coperti da una fitta neve e si teme che il bilancio dei morti della tempesta possa aggravarsi ulteriormente. Secondo le previsioni l'ondata di maltempo durerà ancora per gran parte della settimana.

“A chi dichiara la vittoria e dice che è finita dobbiamo dire che è troppo presto per dirlo. Probabilmente ora le condizioni miglioreranno un po', ora la situazione non è brutta come negli ultimi giorni, ma resta una situazione pericolosa per uscire di casa" ha dichiarato il governatore.