La Russia potrebbe giustiziare i due mercenari americani catturati in Ucraina Il portavoce del Cremlino non esclude che i due ex soldati americani catturati dai russi in Ucraina possano essere giustiziati. “Non escludiamo nulla”, ha spiegato Peskov parlando del futuro dei due.

A cura di Chiara Ammendola

“Sono mercenari che hanno attentato alla vita dei nostri militari russi. Non solo i nostri ma anche militari delle Repubbliche di Donetsk e Lugansk”, con queste parole il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha spiegato che per i due ex soldati americani catturati in Ucraina non può essere applicata la convenzione di Ginevra a tutela dei prigionieri di guerra.

“I loro crimini devono essere indagati e devono essere sottoposti a processo”, ha concluso, ponendo così un grosso punto interrogativo sul futuro dei due "mercenari" che non si esclude possano anche essere giustiziati. A chi gli chiedeva se i due americani rischiassero la pena di morte, come quella comminata a due presunti mercenari britannici e un marocchino a Donetsk, Peskov ha risposto: “Sì, non escludiamo nulla, perché questa è una decisione che deve essere fatta da un tribunale, non commentiamo mai e, sopratutto, non abbiamo il diritto di intervenire sulle decisioni della Corte”.

Alexander John–Robert Drueke

L’ex sergente Alexander John-Robert Drueke, 39 anni, originario di Tuscaloosa (Alabama), e l’ex marine Andy Tai Ngoc Huynh, 27 anni, di Harselle (Alabama), sarebbero stati catturati dalle forze di Mosca a nord di Kharkiv.

Leggi anche La Russia sta incitando a commettere un genocidio in Ucraina, dice un nuovo report

In un video rilasciato nei giorni scorsi dalla televisione di Stato russa Rt ha pubblicato si vede uno dei due ex militari che sarebbero andati a combattere come volontari con le forze ucraine rivolgersi alla famiglia dicendo di stare bene. Mentre l'altro prigioniero, mai ripreso dalla videocamera, parla di "propaganda" occidentale nel racconto della guerra in Ucraina.