Due ex soldati americani catturati in Ucraina, un terzo scomparso: i russi diffondono le foto Il Dipartimento di Stato americano sta verificando le foto e anche la scomparsa di un terzo cittadino americano in Ucraina.

A cura di Antonio Palma

Due ex soldati americani sono stati catturati dai russi in Ucraina mentre combattevano per l’esercito di Kiev a nord di Charkiv mentre un terzo ex militare statunitense risulta disperso. Lo ha confermato il Dipartimento di Stato americano dopo che le foto dei primi due sono state diffuse da canali social filorussi. I due uomini fatti prigionieri sono stai identificati come Alexander John-Robert Drueke, 39enne di Tuscaloosa, e Andy Tai Ngoc Huynh, 27enne di Hartselle, entrambi originari dell'Alabama. L’ex militare scomparso invece è stato identificato come Grady Kurpasi, un veterano dei marines statunitensi.

La foto die due americani è apparsa ieri e mostra i due ex soldati statunitensi sono seduti a tera sul retro di un camion militare russo. Nella foto, i due vestono abiti militari e sembrano legati con le mani dietro la schiena, mentre guardano la telecamera. Lo scatto è stato diffuso dal blogger russo "The V", il cui nome completo è Timofey Vasiliev.

La madre di Robert Drucker ha spiegato che il Dipartimento di Stato le aveva detto che stavano lavorando per verificare la foto. "Hanno detto che c'è una fotografia che sta circolando sui media russi. E stanno lavorando a fondo per verificarla", ha detto Bunny Drueke. I due erano andati a combattere in Ucraina e hanno smesso di contattare i loro cari circa una settimana fa.

Interpellato sul caso, il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, ha confermato la circostanza e anche la scomparsa di un terzo cittadino americano in Ucraina. "Ci sono notizie di un altro americano disperso. Non posso discutere i dettagli di questo caso", ha dichiarato Price in conferenza stampa.

I media hanno pubblicato però una foto dell’uomo. Si ipotizza che potrebbe essere l'ex Marine Grady Kurpasi, come ha detto alla Cnn sua moglie Heesung Kim. Anche lui era andato in Ucraina per sostenere Kiev ma ha smesso di dare notizie circa tre settimane fa.

La moglie e altri amici intimi hanno sentito per l'ultima volta Kurpasi tra il 23 e il 24 aprile, lo ha detto in tv un amico della famiglia Kurpasi. Il Dipartimento di Stato americano però ha detto che Kurpasi è scomparso il 28 aprile. Il motivo per cui è stato identificato come disperso è perché il suo corpo non è mai stato trovato.