La Russia diffonde un video di Solokov in riunione con la Difesa: l’Ucraina l’aveva dato per morto

A cura di Davide Falcioni

L'ammiraglio Viktor Sokolov è ancora vivo. Le agenzie di stato russe Ria Novosti e Tass hanno diffuso un video di una riunione di alti ufficiali russi, a loro dire svoltasi oggi, in cui compare anche il comandante della flotta del Mar Nero, militare che gli ucraini affermano di avere ucciso in un attacco missilistico venerdì a Sebastopoli. Sokolov è stato mostrato mentre, collegato da un ufficio, ascolta un discorso del ministro della Difesa Serghei Shoigu.

Le forze speciali ucraine avevano affermato ieri di aver ucciso Sokolov, il principale ammiraglio russo in Crimea, insieme ad altri 33 ufficiali in seguito a attacco missilistico avvenuto la settimana scorsa, programmato in concomitanza con una riunione degli ufficiali della marina militare russa. Questa mattina il Cremlino aveva replicato a dichiarando di non aver "ricevuto alcuna informazione" sulla presunta morte di Sokolov dal ministero della Difesa; il "giallo" è stato chiarito poche ore dopo, quando l'ufficiale è stato mostrato tra i presenti in una riunione coordinata da Shoigu.

L'apparizione di Sokolov a una riunione di alti ufficiali russi ha creato scompiglio tra i funzionari militari ucraini, che ne avevano dato per certa la morte: "Come sapete, 34 ufficiali sono morti a seguito di un attacco missilistico al quartier generale della flotta del Mar Nero della Federazione Russa. Le fonti disponibili affermano che tra i morti c'era il comandante dell'esercito russo. Molti non sono ancora stati identificati a causa della disparità dei frammenti corporei. Poiché i russi sono stati costretti con urgenza a pubblicare un risposta con Sokolov apparentemente vivo, le nostre divisioni stanno verificando le informazioni. Ciò avviene nell'ambito della procedura di raccolta dei dati sugli esiti dell'operazione", hanno scritto nel loro canale Telegram le Forze operative speciali dell'esercito ucraino.