video suggerito

La remota città che offre uno stipendio da record pur di avere un medico: 394mila euro l’anno Si tratta di Julia Creek, appena 550 abitanti nel QueensLand australiane, dove fare il dottore significa incassare quasi mezzo milione di dollari l’anno. Ma bisogna mettere in conto che la città più ‘vicina’ (Brisbane) è a 19 ore di macchine… Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un generoso compenso di 680.277 dollari australiani (pari a circa 394.000 euro all'anno), alloggio gratuito e un'indennità per l'auto: Julia Creek, un piccolo paese sperduto nel Queensland, in Australia, cerca disperatamente un medico. Una bella opportunità per chiunque stia cercando di mettersi in gioco; oltre che uno stipendio da favola. Tuttavia, prima di fare le valigie e partire, è importante considerare la realtà di questa offerta: il comune, situato in una regione semidesertica dell'Outback, ospita appena 550 residenti e si trova a decine di ore di distanza dalla città più vicina.

La proposta è stata portata alla luce da Business Insider e, sebbene non sia una novità, ha suscitato di nuovo grande interesse. Nel 2022, infatti, Julia Creek aveva già tentato di attrarre un medico con questa straordinaria offerta. Il professionista che accetterà il posto avrà il privilegio e l’onere di essere l'unico medico a prestare assistenza sanitaria nella zona, il che rende il lavoro non solo una possibilità unica, ma anche una grande responsabilità. Julia Creek, infatti, si trova a ben 19 ore di macchina da Brisbane, una delle città più vicine.

Nel 2022, Adam Louws fu il medico che accettò l'offerta e, sebbene riconosca la generosità dell’offerta economica, ha raccontato di non essersi mai pentito della sua scelta, ma ha anche avvertito di non sottovalutare le implicazioni di vivere in un posto così remoto. "I soldi sono tanti, ma non credo che la gente prenda in considerazione tutto ciò che un lavoro del genere può darti", ha detto Louws.

La sua esperienza nel paesino delle Queensland gli ha permesso di vivere in un posto dove "tutti conoscono tutti", ma, nonostante il legame stretto con la comunità, ha deciso di lasciare dopo averci vissuto per qualche tempo con la sua famiglia, composta dalla moglie e dai quattro figli. Le difficoltà legate all'isolamento, a un ambiente che non offriva molte opportunità di svago e a una vita sociale limitata hanno pesato tanto, portandolo alla decisione di trasferirsi altrove.

Ora, dopo che Louws ha deciso di lasciare Julia Creek, la posizione di medico rimane vacante. Le candidature per il nuovo specialista sono state chiuse il 30 marzo, ma resta da vedere se qualcuno sarà disposto a fare il grande salto, accettando una proposta che sembra vantaggiosa sotto molti aspetti, ma che comporta anche sfide non indifferenti.

Se da un lato l'opportunità di lavorare in una piccola e affiatata comunità ha il suo fascino, dall'altro lato c'è il rischio di dover fare i conti con la solitudine e le difficoltà legate alla vita in un angolo sperduto del mondo, lontano da qualsiasi forma di supporto e da un ambiente urbano. Chi deciderà di prendere in considerazione questa offerta, quindi, dovrà riflettere su un equilibrio tra la stabilità economica e le sfide personali che l'isolamento può comportare.