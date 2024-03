La reazione dei sudditi alla malattia di Kate Middleton: “È come se tutto crollasse” Dopo l’annuncio del tumore di Kate Middleton la folla si è radunata a Kensington Palace per scattare foto e mandare un messaggio di vicinanza alla principessa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

La notizia del cancro di Kate Middleton è arrivata come un fulmine a ciel sereno. La principessa non si vede in pubblico da dicembre, quando ha subito un intervento all'addome presso la London Clinic su cui fino ad oggi è stato sempre mantenuto il massimo riserbo. I sudditi, però, da tempo chiedevano di conoscere le reali condizioni di salute della principessa del Galles, soprattutto dopo lo scandalo della foto ritoccata che aveva fatto nascere vere e proprie teorie del complotto. Così, la moglie di William si è personalmente mostrata in video, comunicando di avere il tumore e di aver iniziato un ciclo di chemioterapia preventiva. C'è quindi da aspettarsi che sarà lontana dalla vita pubblica e degli impegni ufficiali ancora per molto.

Comprensibilmente, i sudditi stanno vivendo con apprensione questo momento: sono preoccupati per la principessa, addolorati per lei. Subito dopo l'annuncio, in tanti hanno raggiunto Kensington Palace, radunandosi nella piazza per scattare foto, per far percepire alla principessa la loro vicinanza. Intervistati da The Guardian hanno fatto gli auguri di guarigione a Kate Middleton, elogiando la scelta di parlare apertamente della sua malattia, senza farne un tabù, una parola impronunciabile.

"È davvero scioccante. Mia sorella è morta due anni fa in giovane età, quindi è molto triste vedere Kate affrontare tutto ciò. Le auguro una pronta guarigione. È coraggioso da parte sua uscire allo scoperto e annunciare la sua diagnosi poco dopo che re Carlo ha detto di avere il cancro. Deve essere un momento difficile per la famiglia, soprattutto per William, con suo padre e sua moglie entrambi in cura per il cancro" ha detto Laila Cunningham. "Sembra che dopo la morte della regina ci siano state brutte notizie una dopo l'altra. È come se tutto crollasse. È molto triste, soprattutto quando sei una giovane mamma. Il cancro colpisce così tante persone. Sembra che un castello di carte stia crollando" ha aggiunto Suveer Arora. "Ogni famiglia ha bisogno di stare insieme, perdonare e dimenticare. Il cancro è così triste a qualsiasi età" ha concluso Surekha Arora.

Le reazioni alla notizia

La notizia ovviamente non ha lasciato indifferente nessuno. Immediatamente re Carlo si è complimentato con la principessa, elogiandola per il coraggio dimostrato nel dire apertamente la verità al mondo. Poi è arrivato il messaggio di Harry e Meghan i quali hanno inviato i loro auguri di guarigione. Si sono uniti al coro diversi esponenti del mondo politico e istituzionale: il presidente USA Joe Biden, la first lady americana Jill Biden, il presidente francese Emmanuel Macron, il premier canadese Justin Trudeau, il premier britannico Rishi Sunak, l'ex primo ministro Boris Johnson, il primo ministro australiano Anthony Albanese. "Scaleremo insieme questa montagna": queste le parole del fratello di Kate Middleton. Tutti pregano per lei ora augurandole di guarire presto.