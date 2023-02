La ragazza che sostiene di essere Maddie McCann chiede il test del Dna: nessun commento dai genitori Secondo quanto dichiarato da Julia Faustyna, 21enne polacca che sostiene di essere Madeline McCann, i familiari della piccola scomparsa avrebbero acconsentito all’esecuzione del test del Dna. Pubblicamente i genitori della bambina non hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

A cura di Gabriella Mazzeo

Julia Faustyna, giovane di 21 anni, ha chiesto di fare il test del Dna per dimostrare di essere lei Madeline McCann, la bimba scomparsa il 3 maggio del 2007 a Praia da Luz, in Portogallo. La ragazza, che da anni vive in Polonia, ha rapidamente accumulato un grande seguito sui social dopo aver pubblicato una serie di fotografie di se stessa affiancate a quelle della piccola Maddie, evidenziando particolari del viso secondo lei somiglianti.

Secondo quanto riporta Sky News Australia, i genitori della bimba scomparsa hanno offerto alla 21enne la possibilità di effettuare il test del Dna per dimostrare chi è. La famiglia McCan però non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale in merito.

Faustyna ha raccontato di essere stata vittima di un pedofilo tedesco molto somigliante all'identikit ufficiale diffuso dalla polizia. Le forze dell'ordine, infatti, resero pubblico uno schizzo del presunto rapitore di Maddie fatto grazie ad alcune testimonianze.

"Questa persona la conosco – ha raccontato la 21enne sui suoi canali social -. Il suo disegno è diffuso online e assomiglia molto al mio aggressore. Ho bisogno di aiuto perché la polizia mi ignora, ma io ho bisogno di parlare con Kate e Gerry McCann".

Secondo l'investigatore privato ingaggiato dai McCann per risolvere il caso relativo alla scomparsa della figlia, è altamente probabile che la 21enne non sia la piccola Maddie.

Julia Faustyna e Madelie McCann: le foto a confronto

Faustyna ha pubblicato alcune sue foto a confronto con quelle dei genitori di Maddie, sottolineando di avere lo stesso naso e la stessa bocca della madre Kate e il sorriso e le orecchie del padre della piccola, Gerry McCann.

dal profilo Instagram di Julia Faustyna

Il confronto con le foto di Maddie, però, susciterebbe più di qualche dubbio. Nonostante le somiglianze con alcuni tratti dei genitori della piccola, le immagini di Faustyna evidenziano (almeno a prima vista) profonde differenze con il viso della bimba scomparsa nel 2007.

dal profilo Instagram di Julia Faustyna

Sono ormai passati 15 anni dalla sua scomparsa avvenuta durante una vacanza con la famiglia in Portogallo. Madeline è stata vista l'ultima volta nella sua cameretta mentre dormiva con i fratellini.

dal profilo Instagram di Julia Faustyna

Più tardi quella notte, Kate McCann ha scoperto l'assenza della figlia. La porta e la finestra della cameretta erano aperte. Da allora, il caso non è mai stato risolto. Se Maddie fosse ancora viva, avrebbe circa 19 anni.