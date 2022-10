Caso McCann, Christian B “ha violentato” un’altra bimba nello stesso posto dove Maddie è scomparsa Il 45enne tedesco, sospettato del rapimento della bimba inglese nel 2007, è accusato di altri abusi sessuali. In particolare, della violenza di una bimba 10 anni, avvenuto tre settimane prima che Maddie scomparisse a Praia da Luz.

A cura di Biagio Chiariello

Tre accuse di stupro grave e due di abusi, alcuni su minori. Il 45enne Christian Brueckner, il principale sospettato nel caso della scomparsa di Madeleine McCann. il è stato rinviato a giudizio in Germania per diversi reati sessuali commessi in Portogallo.

In particolare, la procura della città tedesca di Braunschweig segnala la violenza nei confronti di una ragazza pochi giorni prima che Maddie sparisse nel nulla: Brueckner avrebbe colpito a una decina di chilometri da Praia da Luz, dove la piccola inglese, 3 anni all'epoca, è scomparsa nel 2007.

Attualmente il 45enne si trova nella prigione tedesca di Oldenburg, dove sta scontando sette anni per lo stupro di una donna di 72 anni nella stessa Praia da Luz nel settembre 2005.

La procura tedesca ritiene che abbia rapito e probabilmente ucciso la piccola Maddie. Va precisato che le nuove accuse non sono collegate con il caso McCann, ma riguardano comunque reati commessi in Portogallo tra il dicembre 2000 e il giugno 2017.

La Procura della città in Bassa Sassonia ha ammesso di non avere elementi sufficienti per incriminare l'uomo per il caso Maddie, ma ha raccolto prove sufficienti per accusarlo di questi nuovi reati sessuali.

Inclusa un'aggressione a una bambina di dieci anni, appena 26 giorni prima che Madeleine scomparisse da Praia da Luz, a 10 chilometri di distanza. Stando a quanto ricostruito, il presunto pedofilo si sarebbe avventato su una ragazzina tedesca mentre giocava sugli scogli in una spiaggia a Salema, il 7 aprile 2007. I pubblici ministeri affermano che era "nudo a parte un paio di scarpe" quando si è avventato contro la giovanissima: l'ha afferrata per il polso e l'ha costretta a compiere "un atto sessuale disgustoso prima di lasciarla andare e fuggire", dicono i documenti della polizia.