Chiesti 15 anni per Christian Brueckner: il sospettato nel caso di Maddie McCann è accusato di stupro

Christian Brueckner, il 47enne tedesco sospettato di aver rapito Madeleine McCann, la bimba scomparsa il 3 maggio 2007 a Praia da Luz, in Portogallo, e mai ritrovata, sta affrontando un processo in Germania per reati che avrebbe commesso sempre in Portogallo tra il 2000 e il 2017. L'accusa ha chiesto una condanna a 15 anni per stupro e abusi, anche su minori.

A cura di Eleonora Panseri

Christian Brueckne e Maddie McCann

Christian Brueckner, il 47enne tedesco sospettato di aver rapito Madeleine McCann, la bimba scomparsa il 3 maggio 2007 a Praia da Luz, in Portogallo, e mai ritrovata, sta affrontando un processo presso il tribunale di Braunschweig, in Germania, per reati che avrebbe commesso sempre in Portogallo tra il 2000 e il 2017.

Le arringhe conclusive del procedimento, iniziato a febbraio, sono cominciate ieri, mercoledì 2 ottobre. Il pubblico ministero Ute Lindemann ha chiesto una condanna a 15 anni di reclusione.

L'uomo è chiamato a rispondere alle accuse di stupro e abusi sessuali, anche su minori. La replica della difesa è prevista per lunedì; il verdetto invece potrebbe arrivare già martedì 8 ottobre.

Di cosa è accusato il 47enne Christian Brueckner nel processo in corso

Il 47enne è accusato di una serie di crimini efferati, tra cui lo stupro di un'adolescente nella sua casa di Praia da Luz e quello di un'anziana donna avvenuto nel suo appartamento di vacanza.

L'imputato, descritto come uno ‘stupratore seriale' dal Procuratore, deve rispondere anche di un'accusa di violenza sessuale su minore per essersi mostrato nudo davanti a una ragazzina tedesca su una spiaggia di Salema nell'aprile 2007, mentre la sua ultima accusa riguarda un episodio di atti osceni in luogo pubblico di fronte a una bambina di 11 anni nel 2017.

Attualmente l'imputato sta scontando una condanna a 7 anni di carcere in Germania per uno stupro commesso in Portogallo nel 2005.

Le indagini sulla scomparsa di Maddie McCann e il ruolo di Brueckner

Brueckner non è formalmente accusato nel caso McCann, ma è sempre stato al centro dell'inchiesta per omicidio. Ha trascorso molti anni in Portogallo, anche nel resort di Praia da Luz da dove scomparve Maddie nel 2007. L'uomo ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento nella sua scomparsa.

Di recente, però, un ex compagno di cella di Brueckner, Laurentiu Codin, 50 anni, ha detto che il 47enne gli avrebbe raccontato di aver rapito un minore durante il suo soggiorno in Portogallo. "Mi ha detto che in Portogallo aveva rubato più volte", ha affermato il 50enne. "Era in una regione dove ci sono hotel e vivono persone ricche. E ha detto che c'era un posto con una finestra aperta".

"Cercava soldi. Ha detto che aveva trovato solo un bambino, che lo aveva rapito e si era allontanato dalla zona in macchina, dopo aver visto polizia e cani dappertutto. – ha aggiunto Codin – Mi ha chiesto se il Dna di un bambino può essere prelevato dalle ossa sottoterra".

La testimonianza è stata considerata come "una svolta" nel caso. Poco dopo, però, un detective della polizia tedesca che aveva indagato sulla scomparsa della bimba inglese, Niko Mueller, ha dichiarato che il compagno di cella di Bruckner era già stato ascoltato ma aveva dato una versione diversa da quella fornita oggi: “Non ha mai parlato di una bimba rapita”.

Secondo quanto riportano i quotidiani esteri, nell'ambito del processo in corso Brueckner potrebbe venir scagionato e potrebbe di conseguenza diventare un uomo libero a partire dall'anno prossimo. Un risultato che potrebbe rivelarsi disastroso per l'indagine in corso sulla scomparsa di Madeleine. I procuratori hanno già annunciato che, di fronte a un'assoluzione, faranno ricorso.