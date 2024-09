Maddie McCann, il sospettato Bruckner avrebbe confessato a un compagno di cella. “Ho rapito una bimba”

video suggerito

Maddie McCann è scomparsa nel 2007 mentre si trovava in vacanza con i genitori in Portogallo. Il principale sospettato del rapimento, Christian Brueckner, avrebbe confidato a un compagno di cella di aver rapito una bambina.

A cura di Biagio Chiariello

Potrebbe esserci un importante aggiornamento nella vicenda della scomparsa di Maddie McCann, la bimba scomparsa il 3 maggio di 17 anni fa mentre era in vacanza con la famiglia in Portogallo, precisamente a Praia da Luz. Christian Brueckner, il presunto pedofilo e sospettato numero 1 del caso, avrebbe confessato ad un suo compagno di cella di aver "rapito una bambina" da una residenza portoghese. A rivelarlo è stato il Daily Mail.

Il 47enne tedesco, che ha sempre negato le accuse di violenza sessuale e negato anche il coinvolgimento nella scomparsa di Madeleine McCann, attualmente è detenuto per lo stupro di una turista americana. La sua attuale condanna termina all'inizio dell'anno prossimo. Deve però rispondere di tre stupri e di atti osceni; nel corso dell'ultima udienza in tribunale è trapelata la sua presunta ammissione in relazione al rapimento di una minore "durante un furto con scasso mentre viveva in Algarve", la regione dove si trovava Maddie al momento dei fatti.

La confessione sarebbe stata fatta ad un suo compagno di cella. "Mi ha detto che aveva rubato ad Algarve. Era in una zona dove ci sono alberghi e vivono persone ricche. Ha raccontato che c'era un'abitazione con una finestra aperta. Cercava soldi, ma li ha trovati" ha raccontato il detenuto.

"Una volta entrato ha invece visto una bambina e l'ha presa. Mi ha detto che due ore dopo c'erano polizia e cani dappertutto, quindi ha deciso di fuggire. Non era solo. Con lui c'era una persona, con cui aveva avuto una discussione, presumibilmente la sua donna". Brueckner avrebbe "portato la bimba in Portogallo con la sua macchina. Mi ha chiesto anche se fosse possibile prelevare il DNA di un bambina dalle ossa sepolte sotto terra".

Secondo lo studio dei tabulati telefonici, il giorno della scomparsa della bimba inglese l'imputato si trovava vicino all'Ocean Club di Praia da Luz, la struttura turistica dove i McCann erano in vacanza e dal cui appartamento la piccola scomparve. Inoltre, alcuni testimoni hanno riferito di aver visto il camper dell'uomo nei pressi del resort.