"Siamo al limite della sopportazione": i genitori della ragazza che si spaccia per Maddie McCann "Ogni volta che Julia ottiene visibilità a livello mondiale, il loro disagio aumenta", ha detto una fonte vicina alla famiglia di Julia Wandelt, la 23enne che da anni si spaccia per Maddie McCann, la bimba inglese scomparsa in Portogallo nel 2007. I genitori della ragazza hanno "anche ricevuto minacce di morte"

A cura di Biagio Chiariello

I genitori di Julia Wandelt, la giovane polacca che da anni afferma di essere Madeleine McCann, sono "al limite della sopportazione" e hanno lasciato la loro casa a Lublino per "nascondersi" dopo l'arresto della figlia in Inghilterra. Julia è apparsa in tribunale nei giorni scorsi, dopo essere stata fermata all'aeroporto di Bristol, nel Regno Unito, con l'accusa di stalking nei confronti dei genitori della bambina scomparsa nel 2007 in Portogallo, Kate e Gerry McCann, e dei loro altri due figli.

"Ogni volta che Julia ottiene visibilità a livello mondiale, il loro disagio aumenta", ha raccontato una fonte vicina alla famiglia di Julia Wandelt (nota anche come Julia Faustyna o Julia Wendell) al Daily Mail. "Questa situazione dura ormai da oltre due anni. Questa volta non sono riusciti a sopportare l'attenzione mediatica che sapevano li avrebbe travolti, perché sono consapevoli che la gente si presenterà a casa loro, a Lublino, e li osserverà", ha aggiunto. "Per anni hanno cercato di far avere a Julia l'aiuto medico adeguato, ma lei non ascolta. È convinta di essere Madeleine McCann, ma chiaramente non lo è."

La madre di Julia "ha fatto di tutto per aiutarla, e quando ha scoperto che era andata dai McCann, in Inghilterra, è rimasta mortificata", ha raccontato la fonte. "L'ho vista l'ultima volta pochi giorni fa e mi ha detto solo: ‘Sta succedendo di nuovo, dobbiamo andare' e basta. So che l'ultima volta che si è verificato questo, hanno ricevuto messaggi strani e persino minacce di morte."

La fonte ha poi ribadito: "Lei non è Madeleine. Ha due anni in più e il suo nome è Julia Wandelt. È polacca." Questo, come confermato anche da un test del DNA effettuato in passato.

L'ufficio anagrafe di Breslavia avrebbe confermato al Daily Mail l'esistenza di un certificato di nascita per Julia Wandelt, con la stessa data di nascita che lei aveva fornito ai magistrati di Leicester. I registri pubblici polacchi confermano inoltre che Julia è la direttrice di una "azienda di allevamento di animali", il cui indirizzo è registrato nell'appartamento al primo piano di un edificio di Lublino, lo stesso indirizzo che la 23enne ha fornito ai magistrati di Leicester.

Un altro amico di famiglia ha dichiarato: "Sua madre è veramente sopraffatta dall'ansia, non riesce a credere come si sia arrivati a questa situazione. Julia non sta bene e lei vuole solo che riceva l'aiuto di cui ha bisogno. È mortificata che tutta questa pubblicità abbia causato nuovo dolore alla famiglia McCann."