Maddie McCann, il test del Dna su Julia non lascia più dubbi: “È polacca al 100%” La 21enne che ritiene di essere Madeleine McCann, la bambina scomparsa il 3 maggio del 2007, ha ricevuto i risultati del test del Dna dopo settimane di attesa.

A cura di Biagio Chiariello

Si diceva certa di essere Madeleine McCann, la bimba inglese di 3 anni svanita nel nulla mentre si trovava in vacanza con la famiglia a Praia da Luz, in Portogallo. Per dimostrarlo Julia Wendell (che si fa chiamare anche Julia Faustyna) si era persino sottoposta ad un test del Dna per accertarlo. Dopo settimane di attesa, è arrivato il responso: non è Maddie.

Non che ci fossero molti dubbi. Erano stati gli stessi genitori della 21enne ad affermare che si era inventata tutto e che era "ovvio" non fosse lei la piccola scomparsa 16 anni fa. Julia aveva affermato di avere tratti somatici simili a quelli di Maddie, di aver subito un'infanzia di abusi e di aver iniziato a dubitare della propria paternità.

Ora i risultati del DNA hanno dimostrato che proviene certamente dalla Polonia – come pure avevano insistito gli stessi familiari – con "qualche tratto lituano e rumeno", come riporta Radar Online. "È assolutamente polacca al 100%", ha detto la dottoressa Fia Johansson, investigatrice privata e medium che ha aiutato Julia, facendola arrivare a Los Angeles dopo che la ragazza aveva iniziato a ricevere minacce e messaggi terribili da parte di haters online dopo la diffusione della sua storia sui social.

Julia Wendell

La Johansson ha voluto comunque sottolineare che quanto fatto da Julia "non è stato vano", affermando che la "ricerca di risposte" da parte di Julia è stata utile per portare avanti la ricerca di Madeleine. "Almeno Julia ha convinto gli investigatori a muoversi sul caso McCann", ha detto.

Julia Wendell

Dopo aver scoperto di non essere Madeleine, Wendell avrebbe deciso di tornare in Polonia per stare con suo padre, secondo la dottoressa. Tuttavia questa affermazione non è stato confermata dalla famiglia della giovane. Ora sarebbe in attesa dei risultati di altri esami sanitari, poiché i medici temono che possa avere la leucemia. Ha detto: "La sua salute è molto cagionevole, soffre di asma e ha molti dolori alle ossa".