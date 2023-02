Julia, la ragazza che afferma di essere Maddie McCann: i suoi familiari rompono il silenzio La “smentita” della famiglia di Julia, la ragazza che sui social sostiene di essere Madeleine McCann: “Siamo devastati, è ovvio che non è Maddie”.

Julia Faustyna Wendell – la ragazza che da giorni sta facendo parlare di sé perché sui social sostiene di essere Madeleine McCann – “ha sempre voluto essere famosa”. È quanto sostengono i suoi familiari, che hanno deciso di parlare dopo giorni di silenzio.

“Penso di essere Maddie, devo fare un test del Dna. Gli investigatori britannici e polacchi mi ignorano. Aiutatemi”, aveva detto la giovane donna usando i suoi social, Instagram e Tiktok.

Ora, attraverso un ente di beneficenza polacco chiamato Missing Years Ago, hanno rilasciato delle dichiarazioni i suoi familiari. Dichiarazioni che escludono sempre più la possibilità che questa ragazza possa davvero essere la bimba britannica scomparsa nel 2007 mentre si trovava in Portogallo con la sua famiglia.

“Abbiamo sempre cercato di aiutarla a rimettersi in piedi. Julia è oramai maggiorenne. Se ne è andata da tempo via di casa. Una volta voleva diventare una cantante, poi una modella. Insomma, ha sempre voluto essere popolare. E per quello che sta succedendo ora è riuscita ad avere un milione di follower. Temiamo che il suo comportamento porti a un'inevitabile conseguenza. Internet non dimentica, ed è ovvio che Julia non è Maddie. Siamo devastati da questa situazione”, così i familiari.

Già i primi test biometrici di un investigatore privato sembravano escludere che Julia potesse essere Madeleine McCann. "Non credo sia lei", ha detto Francisco Marco, l'investigatore privato che nel passato ha lavorato per i genitori di Maddie.

L’investigatore ha analizzato le foto e i lineamenti della giovane con quelli della piccola scomparsa e ha detto di essere certo che essi non corrispondono. Madeleine McCann scomparve durante una vacanza con la famiglia a Praia da Luz, nell'Algarve: dormiva in una camera con i fratelli quando i genitori al loro ritorno non la trovarono più.

La giovane dei social ha detto di non avere grandi ricordi della sua infanzia e di non aver mai visto una fotografia di sua madre incinta.