Stupro di gruppo a Maiorca, la vittima violentata da 3 giovani: "Il quarto ha sentito ma non si è opposto" La vittima della violenza sessuale di gruppo avvenuta a Palma de Maiorca avrebbe incontrato uno dei 4 aggressori in una discoteca. La ragazza ha spiegato di essere stata violentata da tre persone: "Ma il quarto ragazzo non si è opposto"

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono stati arrestati in 4 a Palma di Maiorca, nelle Baleari. Tutti sono italiani di età compresa tra i 24 e i 27 anni e l'accusa nei loro confronti è di violenza sessuale di gruppo. I quattro avrebbero violentato una giovane brasiliana nella notte tra sabato e domenica. La ragazza li ha denunciati dopo la violenza. La polizia ha dato subito il via alle indagini per identificare i 4 aggressori, fermandoli poi nel pomeriggio di domenica.

Il gruppo stava per imbarcarsi sul volo di rientro per l'Italia. Ieri mattina, il magistrato del Tribunale di Palma di Maiorca ha disposto la carcerazione preventiva senza cauzione, poiché sussisteva il pericolo di fuga.

Decisivo nell'arresto tempestivo, il passaporto che la vittima della violenza aveva prelevato a uno di loro. La donna lo ha mostrato agli investigatori, snocciolando poi i nomi di battesimo dei 4 davanti ai magistrati. Del gruppetto sapeva poco altro. L'avvocato difensore dei 4, uno spagnolo di Palma de Maiorca, si è limitato a dire che uno degli arrestati è torinese e che i genitori si sono precipitati in commissariato per chiedere di lui.

La ragazza ha raccontato di aver incontrato uno dei giovani del gruppo in una discoteca sul Paseo Marìtmo, l'affollato lungomare di Palma. Dopo una chiacchierata, i due hanno raggiunto in taxi l'appartamento nella vicina Playa de Palma, dove il ragazzo alloggiava insieme agli amici.

Secondo quanto spiegato dalla ragazza, il primo rapporto il giovane sarebbe stato consenziente, ma poi sarebbero arrivati i tre amici. Da qui sarebbe iniziata la violenza alla quale il primo ragazzo non ha partecipato, pur avendo assistito alla scena. La giovane è riuscita a sottrarre il passaporto a uno dei 4 per portarlo alle forze dell'ordine e denunciare quanto subito. È stato attivato il protocollo previsto per le vittime di violenza sessuale. La giovane, assistita dagli specialisti della Unidad de Familia, è stata portata in un centro medico.

Nel frattempo gli investigatori hanno raggiunto la casa dei quattro per una prima ispezione. Il gruppo è stato fermato all'aeroporto, poco prima dell'imbarco. Davanti al giudice, i giovani avrebbero negato le accuse. Anche il quarto, quello che durante la violenza sarebbe rimasto sul balcone senza partecipare. Le manette sono scattare pure per lui, perché non si è opposto all'aggressione.