Diciassette anni fa la scomparsa di Maddie McCann, i genitori: “Viviamo nel limbo, fa male”

I genitori di Madeleine McCann, la bambina sparita il 3 maggio del 2007 in Portogallo, hanno pubblicato un post per ricordare la piccola Maddie 17 anni dopo la scomparsa. Kate e Gerry McCann hanno sottolineato che l'assenza della figlioletta "è ancora un grande dolore".

"Sono passati 17 anni – hanno scritto sul sito Find Madeleine -da quando Maddie ci è stata portata via. È difficile anche solo dire quel numero senza scuotere la testa increduli. Siamo fortunati sotto molti aspetti, possiamo vivere una vita relativamente normale, ma il limbo per noi è ancora molto inquietante. L'assenza di nostra figlia fa ancora molto male. Il sostegno della gente ci rafforza e ci incoraggia, sappiamo che l'amore e la speranza sono fondamentali per andare avanti nelle ricerche, anche dopo tanti anni".

La bimba è scomparsa il 3 maggio di 17 anni fa mentre era in vacanza con la famiglia in Portogallo, precisamente a Praia da Luz. I genitori della bambina l'avevano lasciata nel letto della sua cameretta insieme ai fratellini prima di uscire a cena con alcuni amici nelle vicinanze. Quando sono rientrati, hanno trovato la finestra aperta e il letto della bambina vuoto. Questo mese, Maddie compirebbe 21 anni.

Altre 192mila sterline sono state destinate dal Ministero degli Interni inglese per le indagini di Scotland Yard sulla scomparsa della minore. A marzo di quest'anno, per l'indagine erano stati spesi 13,2 milioni.

Il principale sospettato per la scomparsa della minore è attualmente sotto processo in Germania con l'accusa di reati sessuali non correlati alla piccola Maddie ma commessi in Portogallo tra il 2000 e il 2017. Christian Brueckner, 47enne tedesco, ha trascorso molti anni in Portogallo e ha soggiornato a Praia Luz proprio nel periodo della scomparsa della bimba. In Germania sta scontando una pena di 7 anni di carcere per lo stupro di una donna anziana nella sua abitazione di Praia Luz avvenuto nel 2005.

Il 47enne ha negato tutte le accuse e qualunque coinvolgimento nella scomparsa di Maddie. Nel giugno dello scorso anno, i pubblici ministeri tedeschi hanno affermato di non poter ancora collegare le prove sequestrate nelle perquisizioni domiciliari a carico dell'uomo alla scomparsa di McCann. Nel maggio del 2023, l'area di Barragem do Arade, in Algarve, era stata transennata per ulteriori approfondimenti alla ricerca di un corpo. Il luogo oggetto di indagine si trova a 30 miglia dall'appartamento in cui la bimba è stata rapita.