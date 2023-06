Madeleine McCann, cosa cercano i poliziotti tra i reperti trovati in Portogallo Gli inquirenti tedeschi che indagano sul caso di Maddie McCann hanno un obbiettivo ben chiaro e specifico dopo la campagna di scavi nella zona della scomparsa della piccola bimba inglese in Portogallo, nella zona del bacino idrico di Arade.

A cura di Antonio Palma

C’è un obbiettivo specifico alla base delle analisi sui reperti trovati dai poliziotti tedeschi in Algarve, durante gli scavi nell’ambito della inchiesta sulla morte di Madeleine McCann. Gli inquirenti tedeschi che avevano chiesto di avviare la campagna di scavi nella zona della scomparsa della piccola bimba inglese in Portogallo, infatti, stanno cercando di collocare il principale sospettato, Christian Brueckner, sul luogo della scomparsa attraverso l’analisi dei terreni.

In particolare gli inquirenti stanno analizzando i campioni di terreno per vedere se corrispondono allo sporco trovato nel furgone van di Brueckner. Lo scopo finale è collocare il vecchio furgone dell’uomo nella zona del bacino idrico di Arade, luogo molto frequentato da Brueckner nel periodo in cui la bimba è scomparsa, secondo diversi testimoni.

La rivelazione arriva da alcuni fonti investigative contattate dal Daily Mirror secondo le quali gli inquirenti sarebbero in possesso di alcune vecchie foto del 45enne ora in carcere che lo collocano proprio nella zona del bacino idrico. Ora però gli investigatori vorrebbero avere le prove che anche il suo furgone fosse sul posto perché potrebbe essere fondamentale per il caso.

Si tratta di un vecchio van che veniva usato come una sorta di camper dal 45enne. “Una corrispondenza positiva tra il terreno che hanno già prelevato dal veicolo con la terra che hanno portato via durante la ricerca della scorsa settimana sarà un'altra importante prova contro di lui” ha spiegato la fonte., aggiungendo: "Al contrario se la scientifica non otterrà un riscontro potrebbe rivelarsi una battuta d’arresto per gli investigatori.

Oltre a vari reperti rinvenuti in zona, infatti, gli inquirenti hanno prelevato diversi campioni di terreno come dimostrano i fori lasciati durante le ricerche in zona alla fine di maggio. Il bacino dove sono avvenuti gli scavi si trova a 40 minuti di auto da Praia da Luz, dove Madeleine è scomparsa durante la vacanza coi genitori nel maggio del 2007.

Intanto Brueckner, che sta scontando una pena detentiva nel suo paese d'origine per aver stuprato una pensionata proprio a Praia da Luz, nega ogni coinvolgimento nel caso di Maddie McCann.