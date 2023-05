Maddie McCann, Brueckner si difende: “Non l’ho uccisa”. Attesa per risultati delle ricerche in Algarve Potrebbero arrivare già domani i risultati delle analisi sui reperti prelevati in Portogallo nell’ambito delle nuove ricerche sulla scomparsa di Maddie McCann. Intanto, il principale sospettato, Christian Brueckner, in una serie di lettere scritte in carcere, ribadisce la sua innocenza: “Non sono un mostro”.

A cura di Ida Artiaco

Cresce l'attesa per i risultati delle analisi condotte sui reperti recuperati dalla polizia tedesca nei pressi di una diga artificiale in Algarve, nel Portogallo del Sud, nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Maddie McCann, la bimba inglese di cui si sono perse le tracce a maggio del 2007 da Praia da Luz dove si trovava in vacanza con la famiglia.

Come conferma il quotidiano inglese The Mirror, una dichiarazione da parte dagli inquirenti è attesa a breve. Alla fine della scorsa settimana, al termine della tre giorni di ricerche nell'area a circa 30 chilometri dal luogo in cui Maddie scomparve 16 anni fa, si pensava che ci sarebbero voluti mesi prima di avere notizie più certe. Ma fonti sempre del Mirror hanno affermato che i primi riscontri delle analisi condotte in Germania potrebbero essere resi noti già domani, giovedì 1 giugno.

Non è ancora chiaro neanche perché gli investigatori abbiano deciso di perquisire così a fondo il terreno vicino alla diga Barragem do Arade, vicino a Silves. Fonti portoghesi indicano un informatore che avrebbe dato alla polizia una soffiata specifica secondo cui Christian Brueckner, principale sospettato per la scomparsa di Maddie, avrebbe visitato la zona pochi giorni dopo che la bimba, che all'epoca aveva 4 anni, era sparita. In particolare, la polizia avrebbe cercato una pistola e una videocamera, appartenute al 45enne, ma di cui non sarebbe stata trovata traccia.

Brueckner, attualmente in carcere in Germania per aver stuprato una donna americana di 72 anni nella sua casa in Algarve nel 2005, ha sempre negato di avere qualcosa a che fare con la scomparsa di Maddie. Nei giorni scorsi la stampa inglese ha reso noto il contenuto di alcune lettere, scritte in cella, nella quali l'uomo ha confermato di non aver ucciso la bambina: "La polizia e i pubblici ministeri stanno tentando di creare un mostro per far credere alla gente che io sia quello giusto, quello che ha ucciso Maddie".