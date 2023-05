Maddie McCann, nuove ricerche in corso: ispezione della polizia in diga artificiale in Portogallo

Possibile svolta nel caso relativo alla scomparsa di Maddie McCann, la bimba inglese di cui si sono perse le tracce in Portogallo nel 2007 durante una vacanza con la famiglia: la polizia tedesca ha cominciato le ispezioni in una diga artificiale in Algarve dove il sospettato numero uno per la sparizione, Christian Brueckner, era solito recarsi.