Maddie McCann, per la polizia trovato un “indizio rilevante” dopo le ricerche in Portogallo Secondo quanto trapelato da fonti investigative, la polizia tedesca avrebbe trovato un “indizio rilevante” nel corso della tre giorni di ricerche in Portogallo relative alla scomparsa di Maddie McCann. I campioni saranno analizzati in Germania, ma per conoscere i risultati completi potrebbero volerci mesi.

A cura di Ida Artiaco

La polizia tedesca avrebbe trovato un "indizio rilevante" relativo alla scomparsa di Maddie McCann, la bimba inglese di cui si sono perse le tracce dal 2007, quando si trovava in vacanza con la famiglia a Praia da Luz, nel Portogallo del Sud.

È quanto fanno sapere gli inquirenti, come riporta il quotidiano Correio da Manha, al termine della tre giorni di ricerche che si sono concentrate nei pressi di una diga artificiale in Algarve, a circa 30 chilometri dal luogo dove la bambina, che all'epoca aveva 4 anni, è stata vista l'ultima volta.

Gli investigatori hanno passato al setaccio una vasta area boschiva nei pressi del bacino idrico dell'Algarve e scavato otto buche profonde per raccogliere campioni, che sono stati inviati per il test forense e del DNA in Germania. I primi risultati potrebbero già arrivare la prossima settimana, dicono le fonti, ma si teme che potrebbero volerci mesi per completare un'analisi completa.

Diversi elementi sono stati rimossi dal sito, che potrebbero o meno essere rilevanti per le indagini sulla scomparsa di Madeleine: tra questi ci sarebbero una parte di reggiseno, capi di abbigliamento e oggetti di plastica. Anche una parte di terreno è stato rimosso e portato via dai funzionari tedeschi per un'analisi più approfondita che verrà eseguita in un laboratorio a Wiesbaden.

Le autorità tedesche non hanno rivelato cosa abbia innescato l'ultima operazione di ricerca di Maddie, ma il procuratore Hans Christian Wolters ha affermato che stavano agendo sulla base di "alcune segnalazioni. Abbiamo indicazioni che potremmo trovare delle prove" ha detto all'emittente pubblica tedesca NDR chiarendo però che non si è trattato di una confessione di Christian Brueckner, attualmente principale sospettato per la scomparsa di Maddie e detenuto in Germania per aver violentato una donna di 72 anni nella stessa zona della regione dell'Algarve da cui è sparita McCann.

Una fonte portoghese avrebbe infatti spiegato alla stampa locale che un informatore tedesco ha fornito agli investigatori dettagli presi "molto sul serio" relativi ai movimenti di Brueckner in quella zona del Portogallo. Secondo indiscrezioni raccolte dal Daily Mail, gli inquirenti tedeschi erano alla ricerca di una pistola e di una videocamera appartenuti all'uomo. In particolare, la polizia avrebbe cercato la videocamera poiché riteneva che potesse contenere immagini di Madeleine, ma anche di altre aggressioni sessuali che il 45enne avrebbe compiuto su almeno due donne non identificate.