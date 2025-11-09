Scomparsa Maddie McCann, il principale sospettato Christian Brueckner potrebbe presto lasciare la Germania

Christian Brueckner, principale sospettato nel caso della scomparsa di Maddie McCann, è stato rilasciato a settembre dopo aver scontato una condanna per stupro e potrebbe presto lasciare la Germania. Un tribunale ha infatti “parzialmente annullato” una delle condizioni stabilite dopo il rilascio, quella che gli imponeva di stabilire la residenza nel Paese.

Christian Breuckner e Maddie McCann.

Christian Brueckner, il principale sospettato della scomparsa di Madeleine ‘Maddie‘ McCann, rilasciato a settembre dopo aver scontato una condanna per stupro, potrebbe essere presto autorizzato a lasciare la Germania in seguito a una decisione del tribunale.

Lo ha fatto sapere un portavoce, citato dai quotidiani esteri. L'uomo, che nel 2020 era stato individuato come principale sospettato del rapimento della bambina britannica scomparsa nel 2007 ma mai incriminato, è stato rilasciato da un carcere tedesco il 17 settembre scorso.

Brueckner ha sempre negato il suo coinvolgimento nel rapimento della bimba. Ora la Corte d'appello di Celle, nella Germania settentrionale, ha "parzialmente annullato una delle condizioni stabilite dopo il rilascio, quella che gli imponeva di stabilire la sua residenza permanente in Germania", si legge sul quotidiano tedesco Bild.

L'ordinanza sarebbe contro la legge, hanno stabilito i giudici. Anche a rischio che all'estero la "sorveglianza" di Brueckner sia impossibile da far rispettare. A seguito del parziale ribaltamento, sarà necessario "pronunciarsi nuovamente" sulla questione della sua residenza, ha aggiunto il portavoce.

Ora dovrebbe essere il tribunale regionale competente di Hildesheim a occuparsi della questione, ulteriori dettagli saranno forniti lunedì 10 novembre. Secondo Bild, inizialmente il 48enne non riavrà il suo passaporto.

Tuttavia, il sospettato potrà viaggiare liberamente in tutta Europa. Considerato pericoloso dai pubblici ministeri, dopo il suo rilascio, Brueckner era stato obbligato a informare in anticipo il tribunale di qualsiasi cambio di indirizzo o residenza in Germania e a ottenerne l'approvazione.

Così come a indossare un braccialetto elettronico, con cui le autorità tedesche monitorano i suoi spostamenti. Ma, si legge sul Mirror, il dispositivo non funzionerà in un Paese extra-Ue e sarà applicabile in un altro paese dell'Ue solo con la collaborazione dell'altro Stato.

Al quotidiano britannico il suo avvocato Friedrich Fülscher aveva dichiarato che vorrebbe dirigersi in un Paese che non prevede l'estradizione verso la patria o il Regno Unito. Ora il legale ha detto a Bild che la revoca delle restrizioni rappresenta "un'altra sconfitta per la Procura". Le autorità devono rispettare "i diritti fondamentali dei cittadini".

Brueckner potrebbe ‘partire a breve‘. Madeleine era scomparsa dall'appartamento di vacanza della sua famiglia a Praia da Luz, in Portogallo, nel maggio 2007 quando aveva 3 anni, mentre i suoi genitori cenavano in un bar di tapas nelle vicinanze. Non è mai stata ritrovata.

Prima della condanna per stupro, Brueckner aveva vissuto per diversi anni proprio in Portogallo, anche nel 2007, quando la bimba era sparita nel nulla.