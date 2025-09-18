Perché Christian Brückner è stato scarcerato nonostante sia sospettato della scomparsa di Maddie McCann

Il 48enne Christian Brückner è tornato in libertà. L’uomo resta il principale sospettato del rapimento di Maddie McCann, la bimba scomparsa dalla casa che la sua famiglia aveva affittato per le vacanze in Portogallo nel 2007. Ma Brückner, che ha finito di scontare una condanna a 7 anni per stupro, non è mai stato formalmente incriminato nel caso McCann.

È uscito dal carcere il 48enne Christian Brückner, principale sospettato per la scomparsa di Madeleine McCann. La bimba sparì dalla casa che la sua famiglia aveva affittato per le vacanze in Portogallo nel 2007. L'uomo ha finito di scontare una condanna a sette anni per stupro nella prigione di Sehnde, nel nord della Germania.

Il 48enne non è mai stato incriminato nel caso McCann per mancanza di prove. I pubblici ministeri di Braunschweig lo hanno accusato di aver rapito Maddie dall'appartamento preso in affitto a Praia da Luz mentre i suoi genitori cenavano in un tapas bar vicino.

Ma l'assenza di indizi concreti riconducibili al 48enne ha impedito loro di incriminare Brückner che, dopo aver finito di scontare la condanna per lo stupro di una 72enne americana avvenuto nel 2005 nella regione portoghese dell'Algarve, ieri, mercoledì 17 settembre, è tornato in libertà.

Nonostante un'imponente lavoro di indagine e una fortissima attenzione mediatica, quello della scomparsa della piccola Maddie resta ancora oggi uno dei più noti cold case a livello internazionale. Brückner ha sempre respinto le accuse, negando di essere coinvolto nel caso.

Alcuni mesi fa, a giugno, la polizia ha ispezionato terreni e alcuni edifici abbandonati in Portogallo, vicino a dove Brückner viveva all'epoca della scomparsa, ma senza trovare prove.

Il procuratore capo di Braunschweig, Christian Wolters, pochi giorni fa ha avvertito che il 48enne resta "pericoloso" e che è considerato a rischio di recidiva.

Brückner era stato condannato per la prima volta per abusi sessuali su minori quando era ancora adolescente. Nel 2020 la sua fedina penale conteneva 17 reati, secondo quanto riportano i media esteri, tra cui lesioni personali, furto e guida in stato di ebbrezza.

Quando era stato accusato di essere il principale sospettato nel caso McCann, Brückner stava scontando una condanna per traffico di droga. Nell'ottobre 2022 era stato inoltre accusato di cinque capi d'imputazione distinti per stupro e abusi sessuali su minori, commessi tra il 2000 e il 2017 nella stessa regione del Portogallo in cui Maddie è scomparsa.

Era stato tuttavia assolto dalle accuse. I procuratori di Braunschweig, dove Brückner è stato processato per le accuse del 2022, hanno chiesto un nuovo processo in un altro tribunale, ma la decisione sul procedimento non è prevista prima del prossimo anno.