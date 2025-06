Caso Maddie McCann, la polizia tedesca avvia nuove ricerche in Portogallo: “Cerchiamo tracce del corpo”

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

La polizia tedesca sta conducendo nuove ricerche in Portogallo in merito alla scomparsa di Madeleine ‘Maddie' McCann, avvenuta nel 2007 a Praia da Luz, nell'Algarve.

In coordinamento con le forze dell'ordine portoghesi, gli agenti tedeschi dovrebbero condurre ricerche per tre giorni. "Saranno solo perquisizioni a terra. L'obiettivo principale è cercare qualsiasi traccia del corpo di Madeleine", ha detto una fonte portoghese citata dal Sun.

"Siamo a conoscenza delle ricerche che verranno effettuate dalla polizia federale tedesca in Portogallo nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Madeleine McCann. La polizia metropolitana non sarà presente alle ricerche. Sosterremo i nostri colleghi internazionali ove necessario", ha fatto sapere un portavoce della polizia britannica.

Madeleine aveva 3 anni quando scomparve da un complesso di appartamenti il ​​3 maggio 2007, mentre era in vacanza con la sua famiglia. Il caso irrisolto ha dato il via a un'indagine di polizia a livello europeo ed è diventato uno dei più famosi al mondo.

Gli investigatori tedeschi hanno preso in mano il caso nel 2020, dopo aver identificato come principale sospettato il 48enne Christian Brückner, attualmente in carcere in Germania per aver violentato una turista americana di 72 anni in Portogallo nel 2005.

Le autorità tedesche lo sospettano di omicidio, ma non hanno trovato prove sufficienti per formulare un'incriminazione. Brückner ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento.

Questa sarà la prima ricerca a due anni dalla precedente, avvenuta nel 2023, che si era concentrata su una diga a 40 minuti di auto da dove Madeleine era stata vista l'ultima volta.

Brückner, che ha trascorso del tempo nella zona tra il 2000 e il 2017, è stato trovato in possesso di fotografie e video che lo ritraevano nei pressi del bacino idrico.

Oggi, lunedì 2 giugno, i media portoghesi hanno riferito che le nuove ricerche si concentreranno nella zona tra il resort turistico Ocean Club, dove soggiornava la famiglia McCann, e la casa in cui viveva Brückner.

La notte in cui Madeleine scomparve i suoi genitori erano a cena con degli amici in un ristorante poco distante, mentre Madeleine e i suoi fratelli gemelli più piccoli dormivano nell'appartamento. I suoi genitori controllarono i bambini per tutta la sera, finché la madre, Kate, non scoprì la scomparsa di Maddie intorno alle 22.00.

Le autorità tedesche continuano a considerare Brückner il principale sospettato. Tuttavia, anche all'inizio di quest'anno, i procuratori tedeschi hanno dichiarato che non vi è "alcuna prospettiva" di un'accusa nei suoi confronti in relazione alla scomparsa della bimba.

Il mese scorso i genitori di Madeleine hanno celebrato il 18esimo anniversario della sua scomparsa, affermando che la loro "determinazione a non lasciare nulla di intentato è incrollabile".