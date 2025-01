video suggerito

Caso Maddie McCann, il principale sospettato vuole fuggire dall'Europa e cambiare aspetto con la chirurgia Il 48enne tedesco Christian Brueckner dovrebbe uscire dal carcere a settembre dopo aver finito di scontare la sua condanna per stupro. Secondo i suoi legali, potrebbe recarsi in un Paese come il Suriname per evitare l'estrazione. E c'è anche l'idea di ricorrere alla chirurgia plastica per cambiare volto e non farsi più riconoscere.

A cura di Biagio Chiariello

Il principale sospettato nel caso di Madeleine McCann, Christian Brueckner, avrebbe intenzione di fuggire dall’Europa e di cambiare identità una volta uscito dal carcere. Il 48enne tedesco, già condannato per stupro, dovrebbe essere rilasciato a settembre e potrebbe ottenere la libertà vigilata nelle prossime settimane.

Secondo quanto riportato dal Mirror, Brueckner starebbe trattando con i suoi avvocati per trasferirsi in un Paese straniero dove potrebbe sfuggire all’estradizione verso il Regno Unito o la Germania. Le autorità, infatti, continuano a indagare sulla scomparsa di Maddie in questi Paesi, e il sospettato potrebbe essere arrestato e accusato in qualsiasi momento.

"Talvolta vuole restare in Germania, altre volte vuole lasciare l'Europa. Se fossi in lui, lascerei l'Europa e cercherei un Paese che non estradi verso l'Europa o la Gran Bretagna, come il Suriname," ha dichiarato uno dei suoi avvocati, Philipp Marquort.

Brueckner starebbe anche considerando l'idea di sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica per cambiare il proprio aspetto e evitare di essere riconosciuto in pubblico. "Se fossi in lui, mi farei un'operazione al viso. Gli ho suggerito che sarebbe utile per lui cambiare il suo aspetto in modo che nessuno possa più riconoscerlo," ha ammesso Marquort. "Al momento, però, non ha i soldi per farlo," ha aggiunto l'avvocato.

Secondo Marquort, la BKA, la versione tedesca dell’FBI, sta ancora indagando su Brueckner in relazione a otto casi, tra cui quello di Maddie, per i quali non è mai stato ufficialmente accusato, oltre a cinque casi non correlati dai quali è stato scagionato nell’ottobre 2024. Il 48enne ha sempre respinto con fermezza ogni accusa riguardo la scomparsa di Maddie e sta aspettando l’autorizzazione delle autorità locali per essere rilasciato in libertà vigilata.

Anche Hans Christian Wolters, il pubblico ministero del caso, ha recentemente sottolineato: "Attualmente non c'è alcuna prospettiva di incriminazione nel caso di Maddie. Al momento, l’imputato uscirà di prigione all'inizio di settembre."