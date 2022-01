Maddie McCann, il cerchio si stringe: il primo sospettato lavorava nel resort in cui è sparita Christian Brueckner, già in carcere per aver violentato una 72enne, ha effettuato lavori di riparazione all’Ocean Club di Praia da Luz, in Portogallo, dove Madeleine McCann è scomparsa nel 2007.

A cura di Biagio Chiariello

Il principale sospettato per la sparizione di Maddie McCann, la bimba inglese di cui si sono perse le tracce nel maggio del 2007 mentre si trovava in vacanza con i genitori a Praia da Luz, lavorava nel resort dove la piccola è stata vista l'ultima volta. La rivelazione in un documentario mandato in onda dal canale televisivo tedesco SAT.1: il 44enne Christian Brueckner, il pedofilo e stupratore già detenuto per altri reati in un carcere di massima sicurezza di Oldenburg (Germania), avrebbe eseguito più volte lavori di riparazione presso l'Ocean Club di Praia da Luz, in Portogallo, struttura presso la quale l'uomo "era molto familiare".

Quando Maddie è scomparsa dalla stanza d'albergo dove i suoi genitori l'avevano lasciata, lo stupratore era "a non più di cinque minuti di distanza" suggerisce l'analisi dei dati telefonici di SAT.1. Brueckner, che si trova già recluso per un altro reato di violenza sessuale commesso nei confronti di una donna di 72enne, ha sempre negato di essere collegato al rapimento della bimba, definendolo "assurdo … sarebbe come iniziare una guerra nucleare o massacrare un pollo". L'uomo tuttavia ha ammesso di aver trafficato droga nel suo "furgone hippy malconcio", sostenendo di non essere mai stato catturato dalla polizia "perché ho seguito alcuni principi chiave", come "guidare di giorno" e "soprattutto non provocare mai la polizia". "Quindi questo significa non commettere alcun crimine, di certo non rapire nessuno" ha aggiunto Brueckner in una lettera.

Nonostante le accuse in Germania non è stata ancora presentata alcuna accusa ufficiale nei confronti dell'uomo per il caso McCann. Nel documentario si parla anche di "immagini di abusi su minori" e "messaggi depravati online" che Brueckner avrebbe scambiato "con un becchino". Quest'ultimo ha dato "una piena confessione" quando è stato interrogato dalla polizia tedesca e ha ammesso di essere un "cliente abituale" del pedofilo condannato. L'investigatrice principale dell'inchiesta oggetto del documentario, Jutta Rabe, ha detto al Sunday People: "Non sono sicuro di quanto abbia pagato, ma ha confermato che si scambiavano regolarmente materiale, che ha poi consegnato agli investigatori"