La polizia carica ma lui rimane fermo, manifestante parigino travolto, batte la testa e perde i sensi La scena ripresa in un drammatico video registrato durante le ultime proteste dei francesi a Parigi contro la riforma delle pensioni voluta dal governo, andate in scena martedì.

A cura di Antonio Palma

La polizia in assetto antisommossa che carica i manifestanti, tutti che corrono e lui che rimane fermo al centro della strada e viene letteralmente travolto dalla messa di agenti battendo violentemente la testa a terra e rimanendo esanime sull'asfalto. È quanto si vede in un drammatico video registrato durante le ultime proteste dei francesi a Parigi contro la riforma delle pensioni voluta dal governo, andate in scena l'altro ieri.

Nello spezzone di filmato, che si riferisce alle proteste avvenute martedì 28 marzo nel pieno centro della capitale francese, si vedono gli agenti di polizia già schierati e pronti alla carica dopo diversi scontri coi manifestanti avvenuti i precedenza. I poliziotti partono armati di manganelli e scudi ma dopo pochi passi, nel fuggi fuggi generale, si trovano davanti un uomo che rimane fermo sulla strada e viene inevitabilmente travolto dalla massa di agenti.

L'uomo non cerca nemmeno riparo né si oppone e viene travolto in modo violento, finendo rovinosamente a terra dopo il forte impatto battendo anche la testa. Cadendo l'uomo fa cadere anche altri agenti che inciampano su di lui. Nel filmato si vedono i poliziotti che si fermano subito dopo e qualcuno di loro che si accorge immediatamente di quanto accaduto e soccorre l'uomo a terra. Quest'ultimo è disteso sull'asfalto esanime quando i poliziotti lo soccorrono. Gli agenti cercano in qualche modo di aiutarlo mettendolo in una posizione di protezione.

L'uomo è stato poi soccorso dai sanitari presenti alla manifestazione che è stata condizionata da violenti scontri. Stando però a quanto riportato dall'agenzia Reuters, le forze dell'ordine non avrebbero fornito informazioni sullo stato di salute del manifestante. La giornata, durante la quale vi sono state proteste anche in altre grandi città come Rennes, Bordeaux, Tolosa, Nantes, è proseguita poi con altri scontri tra polizia e manifestanti con lancio di oggetti e fumogeni da una parte e cariche dall'altra.