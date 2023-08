La nonna la dimentica per 8 ore in auto sotto al sole mentre va a lavoro: morta bimba di 1 anno Tragedia a New York, dove una bambina di 1 anno è morta dopo che la nonna l’ha dimenticata per 8 ore nella sua auto e sotto al sole cocente mentre andava a lavoro: “Ti ameremo finché non ti incontreremo di nuovo”.

Ha dimenticato la nipotina di un anno sul sedile posteriore della sua auto, poi è andata a lavoro. La piccola, intrappolata nella vettura diventata incandescente, è morta a causa di un colpo di calore causato delle elevate temperature. È successo lunedì a New York, dove la nonna 54enne della giovane vittima si è dimenticata di lasciare la bambina all'asilo a a Smithtown a Long Island mentre andava in ufficio.

"Circa otto ore dopo, la donna è andata a prendere la bimba all'asilo nido, situato in Redwood Lane a Smithtown, quando si è resa conto di averla lasciata nella sua Jeep Cherokee", ha precisato la polizia della contea di Suffolk in un comunicato diffuso alla stampa.

La piccola è stata portata in ospedale al Santa Caterina di Siena Medical Center dove è stata dichiarata morta. È in corso una indagine della polizia su quanto successo, ma al momento non è stata formulata alcuna accusa.

"So che sarai il mio angelo custode e ti amerò finché non ci incontreremo di nuovo, piccola", ha detto la mamma della bimba, Jessica Watkins, durante una veglia funebre tenutasi la scorsa notte. La donna ha anche raccontato che l'ultima cosa che ha detto a sua figlia prima di salutarla lunedì mattina è stata: "Ti amo, principessa".

Secondo NoHeatStroke.org, un sito web gestito da un docente della San Jose State University, questo è il 15esimo minore che muore in una macchina lasciata sotto al sole cocente solo negli Stati Uniti.

Il termometro lunedì a Smithtown segnava 28 gradi centigradi, ma la temperature all'interno di un'auto può salire anche di 20 gradi in soli 10 minuti, secondo la National Highway Transportation Safety Administration, e spesso è sufficiente per causare ipertermia. Entro un'ora, la temperatura all'interno del veicolo può aumentare di oltre 40 gradi, anche quando le temperature all'esterno sono basse.