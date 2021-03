Una multa da oltre cento euro perché la figlioletta di appena 18 mesi aveva fatto cadere un cracker in strada senza che lei se ne accorgesse. Protagonista suo malgrado dell'episodio di inflessibilità da parte dei controllori è Danielle Botcher, 28enne britannica di Basildon, nella contea dell'Essex meridionale, nell'Inghilterra sud-orientale. La donna era appena uscita da un supermercato della zona e si stava dirigendo vero la sua vettura nel parcheggio quando si è accorta che la figlia nel carrello aveva fatto cadere a tersa dei cracker che stava mangiando, la 28enne li ha raccolti e si è messa in macchina quando le si sono avvicinati alcune guardie incaricate dalle autorità locali di sorvegliare il corretto smaltimento dei rifiuti urbani che le hanno fatto notare che un biscotto era rimasto a terra e le hanno fatto una multa da ben cento sterline.

La 28enne ha spiegato ai giornali locali di essere rimasta "arrabbiata" e "senza parole" dopo che è stata avvicinata nella sua auto da tre funzionari comunali che hanno chiesto di vedere il suo documento di identità prima di sanzionarla, sostenendo che sua figlia aveva "smaltito in modo errato il cibo". "Avevo spinto il carrello vero la mia macchina e quando sono andato a prendere mia figlia dal sedile, ho notato che aveva lasciato cadere alcuni cracker nel carrello. Ho visto i cracker nel carrello, quindi li ho presi. Non ho mai visto quello a terra, perché avrei dovuto lasciarne uno?" si chiede la donna sottolineando che le tre guardie non hanno voluto sentire ragioni

Danielle, che lavora come badante part time, si è scusata e ha detto di non essersi resa conto dell'errore, tuttavia le è stato detto che tutti e tre gli agenti erano d'accordo sul fatto che aveva deciso di ignorare il cracker e che le dovevano fare la multa. Per fortuna dopo aver chiesto spiegazioni nei giorni seguenti, le autorità locali hanno rivalutato il suo caso e hanno annullato la multa scusandosi per l'accaduto.