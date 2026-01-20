Jacques Moretti potrebbe uscire presto dal carcere: controlli sul misterioso donatore della cauzione

Jacques e Jessica Moretti

Jacques Moretti potrebbe uscire dal carcere tra pochi giorni. Una persona che ha chiesto di restare anonima ha raccolto i 200 mila franchi, pari a circa 215 mila euro, necessari per il pagamento della cauzione. Moretti era stato arrestato lo scorso 9 gennaio a conclusione del primo interrogatorio da indagato per la strage di Crans-Montana.

La Procura del Cantone Vallese aveva disposto l'arresto per entrambi i coniugi a causa del rischio di fuga: carcere per lui e misure cautelari per la moglie Jessica Maric. La disposizione era arrivata a quasi dieci giorni dall'incendio della notte di Capodanno che ha portato alla morte di 40 persone nel bar Le Constellation, di proprietà dei due coniugi. Come anticipato da Franceinfo, una persona vicina ai Moretti, entrambi francesi di origine corsa, si è fatta avanti per pagare la cifra richiesta dal Tribunale. Il medesimo donatore anonimo avrebbe raccolto la stessa cifra anche per Jessica.

Si tratterebbe di un caro amico della coppia che ha accettato di fungere da garante e di versare il denaro.

Ora, il Tribunale delle misure coercitive del Canton Vallese sta valutando il profilo del donatore prima di dare il via libera definitivo alla scarcerazione. I giudici indagheranno sulla provenienza dei soldi e sull'identità della persona che li ha versati.

Una volta che il profilo sarà chiarito, Jacques potrà abbandonare il carcere. Come aveva spiegato l'avvocato svizzero Donato Del Duca, per questa procedura sono necessari appena un paio di giorni. Significa che probabilmente l'uomo sarà di nuovo in libertà entro la fine della settimana.

Il nuovo colloquio con gli inquirenti, in corso da questa mattina, potrebbe però cambiare le cose. Domani, 21 gennaio 2026, invece sarà il turno di Jessica Moretti, gestore formale del bar di cui era proprietaria insieme al marito.

Jacques Moretti di nuovo interrogato in Procura: le domande sulla sicurezza

In queste ore Jacques Moretti si trova a Sion, nella sede della Procura per un nuovo interrogatorio. Come riporta la tv svizzera BFM, le prime domande degli inquirenti hanno riguardato la sequenza degli eventi e la cronologia minuto per minuto della notte di Capodanno. Il colloquio è iniziato dopo le 8.30 per essere sospeso intorno alle 12.30, l'udienza è poi ripresa alle 13.15.

Secondo Yaël Hayat e Nicola Meier, legali di Jessica, e Patrick Michod, avvocato di Jacques, si tratta di un interrogatorio inaspettato, annunciato dalle autorità del Cantone Vallese pochi giorni dopo l'incontro tra la procuratrice generale Beatrice Pilloud e l'ambasciatore italiano in svizzera Gian Lorenzo Cornado. Durante una lunga intervista con media di lingua francese e svizzera gli avvocati hanno lamentato pressioni sulla Procura, ricostruzione che il diplomatico italiano, raggiunto da Fanpage.it, ha categoricamente smentito.