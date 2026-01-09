Esteri
video suggerito
video suggerito
Strage di Crans-Montana in Svizzera

Crans-Montana, cosa rischiano i coniugi Moretti secondo l’avvocato svizzero: “Pene severe, fino all’ergastolo”

A Fanpage.it l’avvocato svizzero Donato Del Duca spiega che i coniugi Moretti “rischiano ancora pene severe, fino all’ergastolo, dipende tutto dalle indagini della Procura”
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
Intervista a Avvocato Donato Del Duca
Penalista svizzero
A cura di Maria Neve Iervolino
107 CONDIVISIONI
Jacques e Jessica Moretti
Jacques e Jessica Moretti
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Strage di Crans-Montana in Svizzera

I coniugi Moretti si sono presentati davanti alla Procura del Cantone Vallese mano nella mano, ma ne sono usciti separatamente: Jacques è stato arrestato in via cautelare mentre per Jessica sono stati disposti i domiciliari con il braccialetto elettronico. Entrambi sono indagati per la strage della notte di Capodanno a Crans-Montana, nella quale hanno perso la vita 40 persone, di cui 6 italiani, tutti tra i 15 e i 17 anni d'età.

"Per l'omicidio colposo è prevista una pena di tre anni, ma non è detto che sia questo il reato del quale saranno effettivamente imputati. Dipende tutto da cosa scoprirà la Procura durante queste indagini. Non è ancora escluso l'ergastolo". A fare chiarezza con Fanpage.it su cosa rischiano i coniugi Moretti alla luce del diritto elvetico è l'avvocato svizzero Donato Del Duca che da 15 anni esercita nel cantone di Zurigo.

Al termine del primo interrogatorio da indagati dei coniugi Moretti, Jacques è stato arrestato in via preventiva perché ritenuto dal pm a rischio di fuga. Perché non è stato fatto prima?

Leggi anche
Crans-Montana: arrestato Jacques Moretti, gestore di Le Constellation, la moglie Jessica ai domiciliari

La decisione viene presa dal pubblico ministero che, sulla base degli elementi a disposizione, valuta se ci sono gli estremi. La richiesta poi va fatta al Tribunale cantonale, nello specifico al gip, motivata con il fondato sospetto di un reato, il principale è proprio il pericolo di fuga. Il secondo motivo può essere inerente al rischio di influenzare altre persone esercitando pressione affinché rendano dichiarazioni a loro favore oppure occultare o inquinare le prove.

Cosa succederà adesso che è stata disposta la carcerazione preventiva?

Si tratta di un fermo provvisorio nel corso del quale possono essere disposti altri atti, come ad esempio una perquisizione domiciliare. È problematico che non sia stato fatto prima.

Perché?

Perché cancellare foto e account social del locale è inquinamento delle prove. Inoltre, hanno avuto la possibilità di accordarsi tra loro. Ora si potrebbe quasi dire che la custodia cautelare non serva più.

I coniugi Moretti sono indagati per omicidio, lesioni e incendio a titolo colposo. Cosa rischiano nel caso di un rinvio a giudizio?

Per l'omicidio colposo la pena prevista è di 3 anni e può essere aumentata fino a 4 anni e mezzo. Tuttavia, non è detto che il capo d'imputazione resti questo. Al termine dell'inchiesta la Procura presenterà l'atto d'accusa dove sono definiti reati per i quali si richiede la condanna, e se durante l'indagine dovessero emergere altri elementi la procuratrice potrebbe imputarli per reati più gravi. In questo caso la pena sarebbe non inferiore ai 5 anni e potrebbe arrivare addirittura all'ergastolo. L'ergastolo in Svizzera è effettivamente tale, anche se dopo 15 anni è possibile richiedere la scarcerazione.

I Moretti sono stati ascoltati in Procura due volte, la prima come testimoni, la seconda come semplici imputati per sei ore e mezza. Come mai due interrogatori a distanza di pochi giorni?

Si tratta di due interrogatori totalmente diversi tra loro. Un testimone viene interrogato per avere certe informazioni su quello che è successo. Il testimone è obbligato a rispondere e deve dire la verità, mentre la persona indagata ha il diritto di non rispondere e non è tenuta collaborare nel procedimento penale contro se stessa. In più, i Moretti sono sposati, questo ha un peso: hanno il diritto di non rispondere anche perché potrebbero appesantire la posizione del coniuge.

Esteri
107 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views