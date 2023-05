Italiana uccisa in Messico, Ornella freddata con un colpo di pistola in testa: caccia al killer Ornella Saiu è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa mentre lavorava all’interno di un bar a Playa del Carmen. Ad aprire il fuoco sarebbe stato un uomo giunto sul posto in motocicletta e poi fuggito via subito dopo.

A cura di Antonio Palma

La vittima Ornella Saiu

Una donna italiana di 40 anni, Ornella Saiu, è stata uccisa nelle scorse ore in Messico, freddata con un colpo di pistola alla testa mentre lavorava all'interno di un bar a Playa del Carmen, località balneare nella penisola dello Yucatán. Secondo le prime ricostruzioni, la donna residente in Messico da oltre due decenni, sarebbe stata vittima di una vera e propria esecuzione. Ad aprire il fuoco sarebbe stato un uomo, giunto sul posto in motocicletta e poi fuggito via subito dopo.

L’assassinio si è consumato in un frequentato bar-ristorante della comunità italiana in Messico nella mattinata di martedì ora locale. Secondo gli investigatori, la donna era al lavoro come barista nel Cafè Ristorante Sabrina quando è stata uccisa. Si tratta di una zona molto frequentata, in piena zona turistica del Comune di Quintana Roo. L’allarme è scattato intorno alle 8 quando qualcuno dei presenti ha chiamato i servizi di emergenza messicani.

Per la donna purtroppo era ormai troppo tardi. Sarebbe stata freddata con un colpo di arma da fuoco sparato da distanza ravvicinata con una pistola. L’uomo sarebbe arrivato a bordo di una motocicletta dileguandosi poco dopo. La polizia ha scatenato una caccia all’uomo ma per ora non vi è stato alcun arresto.

A poca distanza dal luogo dell'omicidio, la polizia ha ritrovato la moto e l'abbigliamento indossato dall'assassino, possibile indizio di una premeditazione dell'omicidio e della fuga. Secondo indiscrezioni riportate dai media locali, l'aggressore conosceva la donna e aveva persino lavorato nello stesso locale dove si è consumato il delitto.

La notizia ha sconvolto la locale comunità italiana dove Ornella era molto sconosciuta. “Arrivederci Ornella, eccellente residente di Playa del Carmen e per molti un’amica. Un giorno molto triste e senza spiegazioni, senza giustificazioni” ha scritto il vicepresidente italiano dell'Associazione alberghiera Riviera Maya, aggiungendo: “La famiglia e la comunità Italiana ha il diritto di indignarsi, conoscere la verità e ottenere risposte. Queste azioni sono coordinate dal nostro Console Italo Sampablo”.

Messaggi di incredulità e cordoglio sono stati espressi da numerosi italiani in Messico che descrivono la donna come una lavoratrice instancabile. Partita anche una raccolta fondi per aiutare la famiglia e il figlio della vittima. "Lei, come molti di noi, era venuta a Playa per trovare il suo sogno. Oggi gli hanno tolto la vita senza pietà”, si legge in un post in un gruppo social di cittadini italiani.