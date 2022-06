Iran, treno passeggeri deraglia dopo impatto con un escavatore, decine di morti e feriti Almeno dieci persone sono morte e altre 50 rimaste ferite in Iran a seguito del deragliamento di un treno passeggeri lungo la tratta Mashhad-Yazd. Il bilancio delle vittime potrebbe crescere nelle prossime ore.

A cura di Davide Falcioni

Almeno dieci persone sono morte e altre 50 rimaste ferite in Iran a seguito del deragliamento di un treno passeggeri lungo la tratta Mashhad-Yazd. Lo rendono noto i servizi di soccorso iraniani, citati dalla tv di Stato. Il il governatore della regione di Tabas, Ali Akbar Rahimi, ha spiegato che a deragliare sono stati in particolare quattro vagoni del convoglio e che lo schianto è stato molto violento: "Sul posto si sono precipitati tutti i mezzi di soccorso della Mezzaluna Rossa disponibili. Secondo le informazioni in nostro possesso almeno 12 persone sono state ricoverate in ospedale, ma questo numero è destinato ad aumentate. I soccorritori stanno ancora estraendo dai vagoni delle persone, è possibile che ci siano quindi altri morti o feriti. Ali Akbar Rahimi ha aggiunto che sul luogo del disastro ferroviario stanno operando 12 ambulanze e degli elicotteri stanno facendo la spola per trasportare i feriti più gravi negli ospedali di Tabas e Yazd.

Il treno si è scontrato con un escavatore

Il direttore della Società della Mezzaluna Rossa del Khorasan del Sud Mohammad Reza Rezaei ha anche affermato che l'incidente ferroviario è avvenuto alle 5.30 di oggi, e che il treno passeggeri è deragliato al chilometro 50 della linea Tabas-Yazd, nei pressi della stazione di Mazino. Il funzionario ha specificato che le cause del disastro sono ancora da accertare, anche se a quanto pare il convoglio potrebbe essersi scontrato contro un escavatore parcheggiato a ridosso dei binari. Nell'area, che è isolata e in cui le comunicazioni sono difficili, sono arrivate squadre di soccorso con ambulanze e tre elicotteri. Sull'accaduto è stata immediatamente aperta un'indagine. Nessuna ipotesi è stata ancora esclusa.