Ippopotamo attacca e capovolge barca piena di persone: 11 annegati, anche bimbi e neonati

Il dramma in Costa d’Avorio dove solo 3 persone sono sopravvissute al capovolgimento dell’imbarcazione a motore causata dall’animale selvatico e al naufragio avvenuto lungo il fiume Sassandra.
A cura di Antonio Palma
Tragedia in Costa d'Avorio dove 11 persone, tra cui bambini e un neonato, sono annegate in acqua dopo che un ippopotamo si è scagliato contro l'imbarcazione piena di persone rovesciandola e gettando tutti nel fiume.

La tragedia si è consumata venerdì mattina 5 settembre nella parte sud-occidentale del paese africano. Per qualche motivo l'animale selvatico si è innervosito quando ha visto l'imbarcazione entrare nel proprio territorio. L'ippopotamo ha caricato la barca mentre questa navigava a motore lungo il fiume Sassandra, vicino alla città di Buyo.

Sotto i colpi dell'animale la stretta imbarcazione si è capovolta rovesciando tutti gli occupanti in acqua. Molti di loro non sapevano nuotare tra cui donne, bambini e un neonato che sono morti annegati. Solo tre persone sono sopravvissute all'incidente e sono poi state tratte in salvo.

Esteri
