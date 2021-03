Un’insegnante inglese di 35 anni, sposata e con figli piccoli, è stata condannata a sei anni di carcere per aver fatto sesso con studente di 15 anni. Il caso a Wendover, nel Buckinghamshire. Kandice Barber era finita a processo con tre capi di imputazione per aver indotto o incitato un minore in attività sessuali. Stando a quanto ricostruito avrebbe minacciato il giovane di "portarlo giù con lei" se la relazione fosse stata scoperta. Aveva inviato foto in topless di se stessa al minore, che non può essere nominato per motivi legali, mentre lavorava a scuola, tra cui un "video dal vivo" in cui si masturbava.

Oggi, venerdì 5 marzo, Barber, è apparsa di fronte alla Corte di Aylesbury dove è stata condannata a sei anni e due mesi di prigione per i reati, che sono stati descritti come "oltre ogni spregevolezza". Il procuratore David Povall ha riassunto una dichiarazione della vittima, che ha affermato di aver affrontato "stress e ansia" a seguito di quanto accaduto. La donna ha sempre negato di aver avuto relazioni improprie di natura sessuale con il suo studente, ma ha ammesso durante un incontro con un assistente sociale di avergli inviato foto di lei in topless.

Interrogato una prima volta, il minore avrebbe inizialmente negato di avere avuto una storia sessuale con l’insegnante per paura: la Barber, ha raccontato, lo avrebbe minacciato di accusarlo di stupro se l’avesse denunciata. Inoltre, la donna gli avrebbe detto di aspettare un figlio da lui. In seguito ha detto al ragazzo di eliminare tutti i suoi messaggi e bloccarla su Snapchat per impedire che le prove venissero a galla. "Sei stata determinato a metterlo a tacere in qualsiasi modo possibile" ha aggiunto l'accusa.

Al momento della sentenza, la donna non ha mostrato alcuna emozione, mentre il marito ha commentato: “Sembra uno scherzo”.