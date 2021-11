Ingoia AirPod al posto della compressa di ibuprofene: “Continuava a funzionare nello stomaco” La TikToker statunitense, Carli Bellmer ha raccontato una incredibile disavventura di cui è stata protagonista quando al posto della compressa ha ingoiato l’auricolare del telefono.

A cura di Antonio Palma

“Ero a letto e avevo una compressa di ibuprofene in una mano e le mie AirPods, il mio auricolare sinistro, nell'altra”, così una TikToker statunitense, Carli Bellmer, ha raccontato una incredibile disavventura di cui è stata protagonista nei giorni scorsi quando al posto della compressa ha ingoiato l’auricolare del telefono. La 27enne ha spiegato ai suoi follower sui social che alla fine è riuscita ad espellerlo visto che una successiva radiografia ha confermato che non era più nel suo stomaco. Prima che l'auricolare lasciasse il suo corpo, però, la signora Bellmer dice che l’apparecchio ha continuato a funzionare. La 27enne ha spiegato infatti di aver inviato alla sua amica un memo vocale e che l'AirPod, stranamente, lo ha trasmesso in modo udibile dall'interno del suo stomaco.

La podcaster di Boston ha spiegato di essersi confusa in un momento di distrazione quando per un attimo ha pensato che l’auricolare fosse la pillola che teneva nell’altra mano e l'ha ingoiato senza pensarci, mandandola giù con l’acqua prima di realizzare di aver fatto un grosso errore. “Ho provato a rigettarlo Mi sono stancato di vomitare, sto impazzendo” dichiarava la giovane nel video originale registrato nell’immediatezza dei fatti e ripubblicato poi su TikTok dove ha raccolto finora oltre 2 milioni e mezzo di visualizzazioni e migliaia di commenti tra chi l’ha incoraggiata e chi l’ha criticata sostenendo si tratti di una esagerazione per far parlare di sé. La 27enne dal suo canto ha spiegato che voleva condividere la sua esperienza con gli altri solo perché non era la prima a farlo ed è improbabile che sia l'ultima. "Quindi, per scopi educativi, volevo condividere la mia esperienza su come è andando il tutto", ha detto.

"Ora sembra comico, ma è stato molto spaventoso in quel momento" ha sottolineato la TikToker, aggiungendo di non aver più recuperato l’auricolare. “So che è stato espulso. So che era nel mio stomaco e ora non c’è più", ha dichiarato. In effetti non la prima volta che accade, sempre in Usa, nell’ultimi anno si sono registrati due casi analoghi tra cui quello di un bambino ma in entrambi i casi è stato necessario ricorrere alle cure di un pronto soccorso.