Ingerisce un hamburger intero “per gioco”, 22enne in fin di vita: “Danni gravissimi agli organi”

Un 22enne ha ingerito un hamburger intero “per gioco” durante una cena con amici a Koropi, in Grecia. Ha smesso di respirare per diversi minuti riportando “danni gravissimi a cervello, reni ed altri organi”. Ora è ricoverato in condizioni critiche.

Immagine di repertorio.

Un 22enne ha ingerito un hamburger intero "per gioco" durante una cena con gli amici in un ristorante. Un "gioco" finito molto male: ora è ricoverato in ospedale e lotta tra la vita e la morte.

Il fatto è accaduto a Koropi, in Grecia nella serata di ieri, giovedì 13 novembre. Il protagonista della vicenda, un ragazzo di 22 anni, versa in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale locale, attaccato a un respiratore

Secondo quanto riportano i quotidiani esteri, il 22enne ha subito gravi danni agli organi vitali. Un amico del 22enne, citato dal Daily Mail, ha raccontato che ha avuto "una specie di attacco di panico", prima di crollare a terra.

Le persone presenti sul posto hanno assistito impotenti alla scena e, quando sono arrivati ​​i soccorsi, il ragazzo è stato rinvenuto privo di sensi. A quanto si apprende, avrebbe smesso di respirare per diversi minuti.

Michalis Giannakos, presidente della Federazione panellenica degli operatori ospedalieri pubblici, ha spiegato che "solo un miracolo potrebbe salvarlo, le sue condizioni sono davvero critiche".

"Anche se ha ricevuto il primo soccorso, non è bastato. Quando il cervello rimane senza ossigeno, possono verificano danni irreversibili", ha aggiunto l'esperto.

La portavoce della polizia Konstantina Dimoglidou ha dichiarato che le forze dell'ordine stanno cercando filmati ripresi all'interno del ristorante per stabilire se qualcuno lo abbia incoraggiato a tentare un atto così pericoloso.

L'ex presidente dell'Associazione dei medici ospedalieri di Atene-Pireo, Matina Pagoni, ha commentato così la vicenda: "È davvero una tragedia. Un ragazzo di 22 anni, che era a Koropi solo per divertirsi, adesso è intubato e versa in condizioni estremamente critiche, con gravissimi danni al cervello, ai reni e ad altri organi".

"Nessuno dei presenti era in grado di eseguire la manovra di Heimlich", ha osservato ancora, aggiungendo che in questi casi ogni secondo perso può fare la differenza e sottolineando la necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla formazione al primo soccorso. E conclude: "Tutti dovrebbero sapere come comportarsi quando qualcuno sta soffocando".