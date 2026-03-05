Influencer muore a 25 anni in un incidente sulla sua moto in Brasile: poco dopo il padre si suicida

Tragedia in Brasile: l’influencer Karla Thaynnara ha perso la vita in un incidente motociclistico vicino Brasília. Poche ore dopo è morto anche il padre, José Carlos Nogueira, suicida dopo aver saputo della figlia. La 25enne aveva oltre 65mila followers su Instagram.

Karla Thaynnara

È un dramma nel dramma quello che ha colpito la famiglia di Karla Thaynnara, giovane influencer brasiliana di soli 25 anni. Martedì 3 marzo, la ragazza è deceduat in un terribile incidente stradale: la sua moto si è scontrata con un’auto su un’autostrada vicino a Brasília, come riportato dal Correio Braziliense, quotidiano della capitale.

Poche ore dopo, la tragedia ha raggiunto un livello ancora più tragico. Il padre di Karla, José Carlos Andrade Nogueira, ex ufficiale della Polizia Militare in pensione, si è recato sul luogo dell’incidente e, appresa la morte della figlia, si è tolto la vita. La notizia è stata confermata in un post postumo sulle Instagram Stories di Karla la sera stessa del 3 marzo. Gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno cercato di fermarlo, senza riuscirci.

Karla era seguita da oltre 65.000 persone su Instagram, dove condivideva la sua vita, la passione per il fitness ei momenti quotidiani con la figlia. Il suo ultimo post, pubblicato il 21 febbraio, la mostrava in palestra mentre sollevava pesi, un chiaro esempio della sua dedizione all’allenamento. Molti altri post evidenziavano il suo amore per le moto . Alcune immagini la ritraevano felice insieme al padre, sorridenti e spensierati.

Ed ora il dolore dei follower è palpabile. Nei commenti ai post si leggono messaggi di incredulità e affetto: “Così bella, così giovane, una vera guerriera! Possa tu e tuo padre essere nelle braccia di Dio e lo Spirito Santo consolare chi vi amava, soprattutto tua figlia. Non ti conoscevo, ma oggi le mie preghiere sono per te!”, scrive un fan. Un altro aggiunge: “Dio mio, che donna bellissima! Possa Dio confortare tua madre; non c’è consolazione in questa situazione .” E ancora: “Possa il Padre Celeste essere con te, amica mia. Conforti famiglia e piccola, sapendo quanto guerriera fosse la madre. Riposa in pace .”

Dopo la tragedia, la famiglia di Karla ha organizzato una carovana motociclistica e una veglia funebre in suo onore e del padre, fissata per il 4 marzo in un cimitero locale di Brasília. Un video condiviso nelle Stories mostra una moto in movimento lungo una strada collinare, accompagnata dalla didascalia: “Mia principessa, resterai per sempre nei nostri cuori”, un messaggio che riflette il dolore e l’affetto di chi li conosceva da vicino.