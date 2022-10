India, il momento del crollo del ponte ripreso in un video: 134 morti, decine di dispersi È salito a 134 morti il bilancio delle vittime del crollo del ponte sospeso di 230 metri in India: a perdere la vita, stando a quanto rivelano i media indiani, anche molte donne e bambini.

A cura di Davide Falcioni

È salito a 134 morti il bilancio delle vittime del crollo del ponte sospeso di 230 metri in India: a perdere la vita, stando a quanto rivelano i media indiani, anche molte donne e bambini. La struttura in quel momento era infatti affollata di turisti per le festività del Diwali e della Chhath Puja, quando è collassata facendo precipitare le persone nel fiume sottostante.

Il ministro dell'Interno del Gujarat, Harsh Sanghavi, ha dichiarato alla stampa che è stato aperta un'inchiesta per indagare sul tragico incidente avvenuto sul ponte di epoca coloniale, che è stato chiuso sei mesi per lavori di ristrutturazione prima di essere riaperto al pubblico appena una settimana fa. Il premier indiano, Narendra Modi, ha espresso il suo cordoglio: "Raramente nella mia vita ho provato un tale dolore. Da un lato, c'è un cuore crivellato dal dolore e dall'altro, c'è la strada del dovere".

Mentre sono in corso le ricerche di decine di dispersi, almeno nove persone sono state tratte in arresto dalla polizia indiana con l'accusa di omicidio colposo: secondo gli inquirenti si tratterebbe di soggetti legati alle società che hanno effettuato negli ultimi mesi i lavori sull'infrastruttura, tutte sospettate di aver adoperato materiali scadenti e omesso le necessarie verifiche tecniche. L'opera, infatti, era stata riaperta nei giorni scorsi senza neppure il "certificato di idoneità", documento che avrebbe dovuto comprovarne l'agibilità.

Come hanno dimostrato numerosi video pubblicati sui social network poco prima del crollo decine di giovani hanno fatto oscillare le funi della struttura per spaventare i tanti turisti che in quel momento la stavano attraversando. Citato dal Times Of India, un testimone ha raccontato: "Io e la mia famiglia eravamo sul ponte quando un gruppo di ragazzi ha iniziato a scuoterlo intenzionalmente. Era impossibile per le persone restare in piedi senza sorreggersi. Ho pensato che quella bravata avrebbe potuto essere pericolosa, quindi insieme ai miei familiari siamo tornati indietro". Poco dopo il ponte è crollato facendo precipitare le centinaia di persone che lo stavano attraversando.