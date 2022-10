In India un ponte pedonale è crollato e precipitato nel fiume sottostante: almeno 60 i morti Un ponte pedonale è crollato in India, facendo precipitare nel fiume sottostante coloro che lo stavano attraversando. Il bilancio al momento è di 60 morti e una trentina di feriti.

A cura di Annalisa Girardi

Aggiornamento: Si aggrava il bilancio delle vittime, secondo il governatore locale, Brijesh Merja, sono morte oltre 60 persone. Lo riporta il Times of India.

Almeno 60 persone sono morte, e un'altra trentina è rimasta ferita, in India dopo che un ponte pedonale è crollato facendo precipitare nel fiume sottostante coloro che lo stavano attraversando. La tragedia è avvenuta nella città di Morbi, nello stato del Gujarat. Diversi filmati locali mostrano diverse persone aggrappate ai cavi del ponte, immerso parzialmente nel fiume Macchu, mentre i soccorritori cercano di portarle in salvo.

Secondo quanto affermano le prime ricostruzioni, nel momento del crollo c'erano centinaia di persone sopra il ponte. Alcune emittenti locali hanno parlato di circa 400 persone. Sui social stanno anche circolando dei video che mostrano i momenti prima del crollo, in cui si vede chiaramente un'enorme quantità di persone sopra il ponte. Probabilmente più di quante la struttura ne potesse sostenere.

La struttura era stata riaperta da poco, solamente da alcuni giorni, in seguito a delle riparazioni. Il primo ministro indiando Narendra Modi si trovava proprio in questi giorni nel Gujarat e si è detto "profondamente addolorato per la tragedia".

Modi ha anche già annunciato dei risarcimenti per le famiglie colpite dalla tragedia. Ci sarebbero ancora moltissimi dispersi e le operazioni di soccorso sono tutt'ora in corso. Secondo India Today, che ha citato delle fonti ospedaliere, il bilancio è purtroppo destinato a salire. Molte persone risultano ferite in modo grave.

Il ponte crollato, costruito durante il dominio coloniale britannico nel diciannovesimo secolo, era lungo 230 metri. La chiusura per i lavori di ristrutturazione era durata sei mesi, mentre la riapertura era avvenuta appena la scorsa settimana.