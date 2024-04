Incendio in un palazzo di 16 piani a Istanbul: almeno 29 morti, il rogo partito da un nightclub

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Dramma a Istanbul, dove almeno 29 persone sono morte nell'incendio di un palazzo nel cuore della città turca, nel quartiere di Gayrettepe. I feriti sono tre, ma il bilancio è in aggiornamento. Il rogo secondo le prime informazioni sarebbe scoppiato nel seminterrato di un edificio residenziale di sedici piani a Istanbul.

"Il numero delle persone che hanno perso la vita nell'incendio nel distretto di Gayrettepe ha raggiunto ormai quindici, e otto persone sono rimaste ferite di cui sette gravemente", hanno riferito le autorità in un comunicato.

Il rogo sarebbe partito da un nightclub. Lo riporta Cumhuriyet, facendo sapere che l'incendio potrebbe essere dovuto "ad un esplosione nei pressi del palco del Club Masquerade", chiuso per ristrutturazione. "È stato emesso un mandato di arresto per 5 sospetti, tra cui 3 funzionari del posto di lavoro, il direttore responsabile e 1 persona responsabile della ristrutturazione", ha affermato il ministro della Giustizia Yilmaz Tunç.

Cinque persone sono infatti state fermate in Turchia per essere interrogate. L'incendio intanto è stato spento. Il governatore di Istanbul, Davut Gul, ha dichiarato ai giornalisti presenti sul posto che le cause dell'incendio sono in corso di accertamento e si ritiene che le vittime fossero persone coinvolte nei lavori di ristrutturazione.

In aggiornamento.