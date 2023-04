India, gas tossico fuoriesce dai tombini delle strade e uccide 11 persone. Tra le vittime 3 bambini Almeno 11 persone, tra le quali tre bambini, sono morte in India a causa di un’improvvisa fuga di gas di origine ancora ignota.

A cura di Davide Falcioni

Almeno 11 persone, fra le quali tre bambini, sono morte nel nord dell'India a causa di una fuga di un gas altamente tossico in una zona industriale densamente popolata e piena di botteghe, negozi e officine, mentre altre quattro persone sono state ricoverate in ospedale per intossicazione e, secondo i giornali locali, sarebbero in gravi condizioni. A rivelarlo fonti ufficiali e i media locali, secondo i quali la polizia non è ancora riuscita a risalire alla natura del gas e alla sua fonte. L'episodio è accaduto nel sobborgo di Giaspura della città di Ludhiana, nello stato del Punjab.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e membri della National Disaster Response Force, che hanno fatto sapere che certamente l'incidente è stato provocato da una fuga di gas ma che le cause sono ancora tutte da accertare. Le prime chiamate ai servizi d'emergenza sono arrivate alle 7.15 del mattino, ora locale, e riferivano di numerose persone riverse a terra sulle strade in preda a improvvisi malori.

Fin dall'inizio si è ipotizzato che il gas velenoso provenisse dai tombini e per verificare la credibilità di questa tesi sono ora al lavoro gli esperti dei vigili del fuoco. Nell'area, infatti, sorgono alcune fabbriche e delle sostanze chimiche potrebbero aver fatto reazione nel sottosuolo, sprigionando fumi tossici. Il vice commissario di polizia Surabhi Malik ha affermato che le indagini sono in corso. "Sono stati raccolti campioni dai tombini della zona poiché si sospetta che da lì si siano sprigionate delle neurotossine. "Estrarremo dei campioni dai tombini e svolgeremo vari tipi di test chimici. Così otterremo maggiori informazioni selle possibili cause della tragedia".