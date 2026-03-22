Decine di persone intossicate dal monossido durante una festa a Recanati: 6 sono bambini

Decine di persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio durante una festa a Recanati. Probabilmente la fuga di gas tossico è stata causata da un malfunzionamento nella cucina.

Prima nausea e giramenti di testa, e poi la chiamata al pronto soccorso. Almeno dieci persone, di cui sei bambini, sono stati intossicati dal monossido di carbonio durante una festa. È successo la sera di sabato 21 marzo a Recanati.

Durante una festa in un casolare della contrada Bagnolo, una struttura di proprietà del comune ben nota in città perché spesso utilizzata per eventi privati. Qualcosa però è andato storto e intorno alle ore 19.30, i più piccoli hanno iniziato ad accusare i primi sintomi. Immediatamente i genitori si sono attivati sospettando una possibile fuga di monossido di carbonio, e hanno chiamato i soccorsi.

La festa ospitava circa cinquanta persone, di cui una decina sono rimaste intossicate dal monossido a causa di un mal funzionamento all'interno della cucina. Il monossido di carbonio è un gas che si sprigiona normalmente durante la combustione, ma quando è presente in grande quantità in ambienti poco ventilati può dare effetti estremamente fannosi. È inodore e per questo molto pericoloso, perché una volta che satura l'ambiente può provocare nausea, giramenti di testa, fino a un'intossicazione mortale.

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Mentre i Vigili del Fuoco di Macerata risalivano all'origine della fuga di gas tossico, decine di persone si dirigevano al pronto soccorso con mezzi propri o scortati dal personale del 118. I bambini sono stati portati all’ospedale pediatrico Salesi, ad Ancona, mentre gli adulti sono stati suddivisi tra diversi nosocomi, tra cui quello di Osimo.

Al momento nessuno sembra essere in gravi condizioni, e dopo una paura iniziale anche le condizioni dei bimbi sono stabili. Gli accertamenti per risalire alle esatte dinamiche che hanno portato alla saturazione del casolare sono ancora in corso.